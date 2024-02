Lo resumió Raúl Guti con una frase sincera, llena de simplicidad, pero explícita de lo que significa para él volver al Real Zaragoza, al club que le vio nacer desde juveniles, tras pasar por el Stadium Casablanca antes, y para marcharse al Elche en 2020, con 5 millones de por medio. “Vuelvo, ahora ya estoy en casa y me siento muy feliz por ello”, aseguró en su presentación, cerrando el círculo, cumpliendo lo que dijo al marcharse, cuando aseguró que volvería, lo que hace cedido por el Elche hasta junio. “Tengo muchas ganas e ilusión de sentirme futbolista vistiendo la camiseta del león, eso es lo más importante. Lo bueno se hace esperar y así ha sido, este es el club que me lo dio todo, en el que he crecido. Desde el primer día que me dijeron esta opción no me lo pensé dos veces”, añadió.

Ha presionado lo indecible para esa vuelta en un Elche que no puso las cosas fáciles, pero “estoy agradecido a ese club, hicieron realidad mi sueño de jugar en Primera. Han sido unos meses complicados para mí, llevo un tiempo en un club que no he participado los minutos que a un jugador le gustaría tener”, espetó Guti, serio, como siempre, en su comparecencia, pero sin ocultar la felicidad, la que siente cuando salta al césped, esta vez ante más de un centenar de zaragocistas que le jalearon sin cesar, vistiendo la camiseta de su vida y con el 10, el número que dejó Bermejo, un dorsal icónico, el del hijo pródigo que vuelve a casa y que quiere quitarse una espina.

Porque, aunque habló de humildad y de ir paso a paso, Guti vivió dos promociones seguidas sin ascenso a Primera, en la 17-18 frente al Numancia y en la 19-20, esta ante el Elche al que luego se fue. “La espina de no subir la verdad es que la llevo clavada. Mi sueño era lograr el ascenso y jugar en Primera con el Zaragoza y no lo pude lograr. Me he encontrado un grupo con muchas ganas, vamos a ir paso a paso, pero espero que la espinita en el corazón se pueda quitar este año”, proclama, antes de hacer balance entre aquel jugador con el 14 a la espalda y con 23 años que vivió su segundo intento frustrado de subir en el curso de la pandemia y el que regresa ahora con 27. “El Guti de antes era el que soñaba con jugar en el Zaragoza y no veía más allá, pero cuando sales fuera de casa, aprendes de las cosas, que pueden ir mal y bien. He vivido en Elche las dos caras, dos años muy bien y este último año y medio no muy allá. Lo que he conseguido es ser más competitivo, un futbolista con más experiencia, la que te da jugar contra los más grandes y eso se lo lleva uno”.

En relación a su momento de juego, a su estado físico, tras solo haber disputado 11 partidos en Liga y uno en Copa, con 479 minutos en este curso, indicó que “hay que ver la realidad, soy consciente de la situación que estoy. Soy un jugador que confío mucho en mí y vengo para ayudar. He vivido dos playoffs y estuve a punto de subir con el Zaragoza a Primera, pero ahora llevo varios meses sin tener demasiada participación, aunque yo entreno día a día como uno más de la plantilla”, afirmó el centrocampista, que ha hablado con el técnico en los últimos días y también este viernes, pero “no hemos tenido mucho tiempo para sentarnos y hablar del juego pero yo sé que me puedo adaptar a todo lo que me pida”. En todo caso, su entrada en la lista ante el Sporting es más que segura.

Su posible continuidad en junio

No habla de ascenso, algo que casi nadie se atreve a nombrar en el Zaragoza con todas las letras. “El objetivo del equipo es ser realistas. El Zaragoza está en una buena situación pero hay 10-12 muchos equipos peleando por lo mismo. Hay que ir partido a partido, poco a poco y no irse de la cabeza. Todo el mundo quiere que suba a Primera pero hay que ir con humildad”.

Y por supuesto no quiere entrar en el futuro, en esa opción de compra obligatoria en caso de ascenso (ronda los 1,5 millones) y voluntaria si no se sube, lo que imposibilitaría ese pago y haría falta un acuerdo entre los dos clubs teniendo en cuenta que ha renovado hasta 2026 y la entidad ilicitana quiere recuperar algo de los 5 millones que pagó por él, al menos lo que le queda de amortizar. “Vengo aquí para intentar ayudar, jugar todos los partidos posibles e intentar conseguir lo que todo el mundo sueña y quiere, pero no miramos más allá. El importante es el partido del lunes y lo que tenga que venir bienvenido sea”, explicó, además de elogiar el nivel de los canteranos que han ido llegando detrás de él, como Francés, con el que coincidió en la 19-20, Francho, que ya estuvo en la pretemporada del verano de su salida, Azón, Borge… "Hay muchos canteranos y eso habla de lo bien que trabaja el club y hay que estar orgulloso. No es que hayan subido y hayan llegado, es el nivel que están dando. Lo están haciendo bien y se dejan todo, sé que ellos son zaragocistas y sienten esto como debe ser y lo único es decirles que sigan con esos valores de humildad, sé que eso lo van a hacer como hasta ahora".

Mientras, Juan Carlos Cordero agradeció, como Raúl Sanllehí, director general, la "predisposición total para volver, teniendo que esperar hasta ayer, pero puso todo de su parte", dijo el director deportivo, que cree que Guti en la nueva forma de jugar del equipo, en el 5-3-2, "nos puede dar versatilidad, recorrido, energía y fútbol, pero sobre todo nos da ilusión, que nos debe impregnar a todos. Todo eso junto nos va a dar ese impulso para intentar llegar a la zona alta y hay que darte las gracias por esa pasión".