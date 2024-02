El Real Zaragoza está a la espera de facilitar los partes médicos de Borge y Fran Gámez, tras las nuevas pruebas médicas que el propio Cordero anunció en su rueda de prensa, pero ya se sabe seguro que ambos no estarán el lunes ante el Sporting, aunque en ninguno de ambos parece la dolencia grave. En el caso de Gámez su ausencia es más por prudencia, ya que acabó el duelo ante el Alcorcón con una sobrecarga, una contractura leve en el isquio derecho, empezó la semana con el grupo, el martes y el miércoles, y el jueves se optó por que trabajara al margen.

Gámez sufrió una contractura antes del partido ante el Mirandés en el isquio izquierdo y no jugó en esa cita, pero sí lo hizo saliendo desde el banquillo ante el Andorra cuatro días después y ante el Alcorcón y el Sporting ya de inicio, pero tuvo una rotura en esa zona el día de antes de jugar frente al Eibar en esa zona, para estar de baja cuatro encuentros y volver en el derbi con el Huesca. Con esta medida se pretende que no haya una lesión, en este caso en la otra pierna, tras las molestias que le obligaron a pedir el cambio el sábado pasado en Santo Domingo.

En el caso de Borge es un golpe en la rodilla sufrido el miércoles, pero en las primeras pruebas ya no se apreciaba una lesión grave, aunque sí exige reposo y trabajar un tiempo al margen, por lo que el canterano, que ha perdido protagonismo con Velázquez, no estará ante el cuadro gijonés y está por ver si su ausencia se prolonga algún encuentro más. Las molestias de Rebollo, que se entrenó el miércoles al margen, no son importantes y pdorá estar el lunes en la citación.

Bakis y Valera

Mientras, en el partido del lunes es baja por sanción, por ciclo de amarillas, Marc Aguado y vuelve tras cumplir castigo Toni Moya. También se espera el retorno a la lista de Bakis, que está de baja desde principios de noviembre por una meniscopatía en la rodilla derecha, y de Valera, que está fuera desde el 20 de diciembre por una lesión en el isquiosural derecho. Con Cristian Álvarez, lesionado ante el Andorra a principios de octubre y de recaída ante el Eibar el 21 de ese mes, todo apunta a que se va a esperar algo más, probablemente al duelo en ipurua el 11 de febrero.