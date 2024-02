El entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez, confirmó en su rueda de prensa la lesión de Borge, que tiene un esguince de rodilla, por lo que estará no menos de tres semanas de baja, además de asegurar el retorno a una lista de Bakis y Valera, que estarán disponibles ante el Sporting el lunes en La Romareda, donde es más que probable que se espere con Cristian Álvarez una semana más para su retorno y regrese ante el Eibar en Ipurua el 11 de febrero. Rebollo, con unas molestias musculares, es probable que tampoco llegue a tiempo, mientras que el entrenador también ha confirmado que los dos últimos fichajes, Guti y Zedadka, estarán ante el Sporting, teniendo el lateral argelino muchas opciones hasta de ser titular, con las bajas de Borge y Gámez.

"Germán Valera está evolucionando muy bien y al 100% va a entrar en la convocatoria y Bakis lo mismo", aseguró el técnico pucelano sobre el extremo, que está de baja por una lesión en el isquiosural desde el partido ante el Levante el 20 de diciembre, y sobre delantero turco, tres meses después de que una meniscopatía le hiciera trabajar al margen a principios de noviembre. Ni uno ni otro serán titulares. El meta Cristian, fuera desde el 21 de octubre, "está cada vez mejor, aunque no sé si entrará ya", añadió sobre el portero argentino, que recayó en su lesión en el isquiotibial y con el que se ha ido con mucha prudencia.

En cuanto a Borge, su lesión se produjo el miércoles tras un fuerte golpe en una rodilla y "nos temimos que podía ser algo más grave, pero se ha quedado en un esguince y solo estará unas semanas fuera". Si es leve, esta lesión requiere de tres. También confirmó la baja de Gámez el lunes, que "ya llegó un poco condicionado a Alcorcón y que no pudo terminar el partido. Lo ha intentado estar a disposición y es ejemplar, pero tiene un problema muscular que esperemos que se quede en nada". En su caso, su baja es por precaución para que esa leve contractura no derive en una rotura y, si todo va conforme a lo previsto, estará ante el Eibar.

Sobre Guti y Zedadka, Julio Velázquez aseguró que espera que "vengan con ganas de sumar, que no tengo duda de que así es, y que nos aumenten las posibilidades y los registros que ya teníamos. Sí, están al 100% para entrar en convocatoria, y tal y como lo veo, uno o los dos están para entrar de inicio si lo veo conveniente. Obviamente hemos analizado todos los datos del proceso de entrenamiento de ambos, venían entrenando con normalidad, a nivel de minutaje no han tenido uno importante, por eso han cambiado de equipo, pero de ritmo e intensidades están bien. Jugar puede que de inicio juegue uno, los dos o ninguno", aseguró, para luego referirse al caso de Zedacka y sus opciones de entrar en el once por las bajas: "Acaba de llegar y valoraremos pros y contras. Es una opción de inicio derivada de las circunstancias acontecidas. No es la única opción, ya que hay otros jugadores que lo pueden hacer en el carril pero no diré cuáles. Debo valorar todo y ponerlo en la balanza", argumentó. Francés, que ha jugado de lateral, o Francho, otro recurso puntual en banda, podrían ocupar ese puesto de carrilero diestro, aunque en ninguno de los dos casos parece probable que lo hagan. Además, Marc Aguado cumple baja por sanción y vuelve Toni Moya, que ya pasó por lo mismo ante el Alcorcón por ciclo de amarillas.

En el entrenamiento de este sábado, el primero sobre el césped para Guti, que el viernes hizo gimnasio, y Zedadka y con una intensa niebla, no han participado con el grupo Rebollo, Borge y Fran Gámez, mientras que del Aragón han estado el meta Calavia, Vaquero, Mañas y el juvenil Barrachina, pero ya no Marcos Cuenca.