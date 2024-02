Matheus Roseetto ya está en Zaragoza. El centrocampista brasileño, cuyo fichaje será oficial en las próximas horas siempre que supere el reconocimiento médico, se ejercitará este martes a las órdenes de Julio Velázquez, con el que tiene pendiente una reunión para valorar su estado de forma y establecer el proceso a seguir para ponerse cuanto antes a disposición del entrenador, algo que, en principio, no será de forma inminente ya que el futbolista, que se ha estado entrenando en solitario en Brasil, no compite desde finales de noviembre.

"Estoy feliz, no veo la hora de comenzar a entrenar", asegura Rossetto a EL PERIÓDICO. "No sé cuándo estaré disponible para el entrenador, con el que tendré una charla este martes, pero llevo un tiempo sin jugar. Pero he estado entrenando en Brasil y, aunque no es lo mismo, físicamente me encuentro al 100%. Quiero estar listo cuanto antes", asegura.

El centrocampista, que llega hasta final de temporada con una opción de prórroga por dos temporadas más, admite que su aterrizaje en Zaragoza le permite cumplir un sueño. "Es una oportunidad muy buena para mí jugar en un club tan grande como es el Real Zaragoza y en una competición tan importante y muy distinta a la de Brasil. Siempre he querido jugar en Europa y estar aquí es hacer realidad ese sueño".

Rossetto asegura estar "molesto" por no haber podido estar disponible ya para el partido del pasado domingo ante el Eibar, aunque se centra ya en ponerse a punto cuanto antes para "ayudar al equipo". En ese sentido, tiene claro que "los tres próximos partidos son muy importantes y hay que ir a por ellos. No hay tiempo para lamentarse y hay que trabajar para afrontar de la mejor manera el partido del viernes", subraya.