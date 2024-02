El Real Zaragoza tiene acordado el fichaje del centrocampista brasileño Matheus Roseetto desde el viernes y, si no hay cambio de última hora, el jugador tiene previsto viajar de forma inmediata a España para pasar el reconocimiento médico en Zaragoza y rubricar los contratos. "Si no pasa nada raro, el fichaje está hecho, todo acordado. Esto es fútbol y quedan los exámenes médicos y siempre pueden suceder cosas imprevistas, pero lo previsto es que Matheus viaje de forma inmediata y pueda incorporarse a su nuevo club", asegurba en la madrugada del domingo y desde Brasil Federico Pena, uno de los responsables de Roc Nation Sports, la agencia brasileña que lleva al jugador, de 27 años, y que también en España tiene al madridista Vinícius, a Chadi Riad (Betis) o Lucas Pires (Cádiz).

"Va a firmar hasta final de temporada con una prórroga posible en función de rendimiento", añade el representante del jugador, que espera en Brasil , en su casa de Santo Amaro de Imperatriz, para viajar a España. Lo pactado entre el Zaragoza y el futbolista es un contrato hasta junio y con la posibilidad de renovarlo de forma unilateral por dos años si juega la mayoría de los 16 partidos que restarán cuando rubrique ese vínculo. Rossetto, que quedó libre del Atlanta United el 31 de diciembre, tenía en la MLS un contrato importante, de casi 700.000 dólares anuales, y su ficha por estos cuatro meses también lo será. Formado en el Atlético Paranaense, ha tenido ofertas de Brasil en las últimas semanas, del Vasco da Gama o el Inter de Porto Alegre, por ejemplo, pero ha esperado a una oportunidad para jugar en Europa y ese deseo ha primado para que el Zaragoza le convenciera tras la lesión de larga duración de Guti, operado en la rodilla el pasado miércoles.

Formado en las categorías inferiores del Atlético Paranaense, con un breve paso por el Ferroviaria, tuvo una carrera exitosa en Brasil, ya que logró la Copa Sudamericana en 2018, que es la segunda competición de clubs más importante en ese continente tras la Libertadores, fue subcampeón de la Recopa, al caer en la final ante River Plate, y también ganó la Copa brasileña en 2019. De 2020 a 2023 estuvo en Atlanta United FC, que pagó 1,8 millones de dólares por su fichaje. Al principio le costó y combinó el banquillo y la titularidad, pero desde 2022 se consolidó como titular para el mexicano Gonzalo Pineda. En la Liga estadounidense disputó 89 partidos y otros 3 de playoffs, con hasta 34 encuentros oficiales el pasado año (30 en la MLS), 23 de ellos de titular. Su último encuentro fue en noviembre y después ha estado entrenando por su cuenta desde que quedó libre a la espera de esa oportunidad en Europa que la baja de Guti le ha dado.

Es un centrocampista fuerte, que cuida la faceta defensiva y que abarca mucho campo, aunque no es un box to box en el sentido estricto de la palabra, como es el caso del propio Guti. Posee buen disparo con la diestra, su pierna dominante, pero sus características son más defensivas que de ataque. De hecho, puede destacar en equipos que hacen transiciones rápidas como especialista en el robo y en la recuperación para lanzar las contras, ya que siempre está bien posicionado. Además, es un jugador de carácter, con mucha determinación cuando sale al campo. Su fichaje supondría cerrar la plantilla, ya que no está previsto incorporar a un extremo del limitado y difícil mercado del paro después de que quedara pendiente esa demarcación en la ventana de fichajes de enero.