Sopresa de última hora. Con el jugador ya en la capital aragonesa, inopinadamente el Real Zaragoza acaba de confirmar que el brasileño Matheus Rossetto no se incoporará finalmente a la plantilla que dirige Julio Velázquez. Al parecer, el medio centro no ha pasado ni siquiera reconocimiento médico. Fuentes del club se han limitado a descartar por completo su fichaje sin especificar más detallles. Se daba por hecho que este martes Rossetto pasara reconocimiento médico antes de firmar un contrato hasta junio --prorrogable dos temporadas más--, e incluso se incorporara al entrenamiento para conocer a sus compañeros. Sin embargo el relato de los hechos ha virado de forma brusca e inesperada. "No ficha. Rossetto no ficha", ha confirmado una fuente del club.