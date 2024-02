La mujer de Sergi Enrich sale en defensa de su marido tras ser criticado en redes sociales

La temporada de Sergi Enrich no está siendo la soñada en el Real Zaragoza. El delantero balear arribó al club banquillo este verano para poner el broche a una delantera formada por Iván Azón y Sinan Bakis. Tras un buen año en el Real Oviedo, donde consiguió marcar siete goles en la competición doméstica, el balear no está contando con el protagonismo esperado y todavía no ha conseguido estrenar su casillero goleador.

Su rendimiento no está siendo el deseado y, en algunas ocasiones, la afición lo ha señalado por ello. Este lunes 26 de febrero, el jugador natural de la Ciudadela de Menorca cumple 34 años y el club, al igual que hace con el resto de jugadores de la plantilla, ha colgado una publicación en sus redes sociales felicitándole.

Lo normal en estas ocasiones es felicitar al cumpleañero y desearle un buen día, pero la mayoría de los usuarios que han comentado en el post del Real Zaragoza han decidido insultar y criticar el rendimiento del delantero cuando ha saltado al césped.

Enrich muestra su decepción en el partido ante el Albacete. / CARLOS GIL-ROIG

Su mujer sale a la defensa

Entre los más de cien comentarios, hay uno que destaca por encima del resto. Clara Piera, esposa del jugador, no ha dudado ni un minuto en defender al ariete: “¡Leo los comentarios y sólo siento vergüenza! ¿Qué os ha hecho Sergi para merecer tanta falta de respeto? Que la afición de tu propio equipo te trate así… ¡Madre mía!”, ha comentado la mujer del jugador.

Las respuestas al comentario han tardado poco en llegar. Algunos usuarios han optado por seguir criticando el rendimiento del jugador, pero la gran mayoría han decidido apoyar a su esposa y mandarle su apoyo en un momento complicado en lo deportivo.