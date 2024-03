Examen final en La Romareda

El empate del Real Zaragoza ante el Villarreal B, con 3.000 zaragocistas en La Cerámica, ejerció como la gota que colmó el vaso de la paciencia para una afición harta de estar harta y que ya ha puesto en su punto de mira a Julio Velázquez, aunque no solo al entrenador, ya que los jugadores y el director general, Raúl Sanllehí, se tuvieron que escuchar claras alusiones tras el choque. Ese caldo de cultivo se palpa, con el equipo que anda a ocho puntos del playoff cuando quedan 42 y con una mala racha de un punto de los últimos nueve y 15 de 36 desde la llegada de Velázquez, que afronta ante el colista Amorebieta una reválida a todos los niveles. Bueno, lo afronta todo el Zaragoza, que solo tendrá bálsamo si obtiene una victoria tan necesaria a todos los niveles como obligatoria para que la crisis no se dispare.

El mensaje que el club dio tras el frustrante empate en La Cerámica, el enésimo partido de juego discreto, fue de tranquilidad y confianza en Velázquez. No parece, al menos en teoría, que el vallisoletano se juegue el puesto en el duelo, aunque una derrota y un clamor de la grada podrían mover muchas voluntades, también las de la actual propiedad, que tras muchos millones invertidos solo han saneado cuentas y mantienen la misma vida mediocre del equipo, y del director deportivo, Juan Carlos Cordero, el gran valedor del entrenador, su primera apuesta como director deportivo zaragocista. Es obvio que la situación se tendría que tornar en muy dramática, también a efectos clasificatorios, para que el pulgar cayera hacia abajo con Velázquez, pero, queda dicho, conviene no olvidar el carácter impredecible de las respuestas a una reacción popular.

Mouriño, Mollejo y Francés, apercibidos Con la visita al Valladolid la próxima semana y después de que en las tres últimas jornadas no haya habido bajas por ciclo de amarillas (el último fue Marc Aguado ante el Sporting), la alerta en las cartulinas vuelve a ser elevada para el Zaragoza y con tres jugadores importantes para el cuadro aragonés, ya que Mollejo, que es el zaragocista más amonestado y suma nueve en lo que va de temporada, Mouriño y Francés, que llevan cuatro, se perderán el choque ante el cuadro pucelano si ven la cartulina amarilla ante el Amorebieta este domingo en La Romareda. Fran Gámez, Lecoeuche y Bakis llevan tres, aunque el delantero turco se encuentra lesionado y no estará en la citación para este encuentro. Hasta el momento, los zaragocistas que han cumplido un partido por amarillas son Mollejo, Maikel Mesa, Jair, Moya y Aguado.

Para evitar cualquier duda sobre su futuro, aunque el entrenador insista en que solo percibe normalidad y que el trabajo de sus jugadores y del equipo es tan superguay y maravilloso como todas las semanas, sin que lleguen apenas victorias (solo tres de doce choques), superar a un Amorebieta casi desahuciado, con 10 puntos que remontar a estas alturas para salvarse, es absolutamente imprescindible. Todo lo que no sea ganar, con la mirada puesta en la visita a Zorrilla ante el Valladolid y al paso del Espanyol por La Romareda, ofrecerá un panorama futuro muy negro.

Lesiones y novedades

El Zaragoza ha vivido, además, una semana en la que el foco, además de en el entrenador, ha estado en varias lesiones, en la confirmación de la de Bakis, la repetición en al de Cristian, la grave de Borge... A perro flaco... Velázquez tendrá que tocar el once, aunque no parece que demasiado en los nombres, pero sí en la estructura, como a él le gusta decir.

Mouriño, suplente en Villarreal por unas molestias en el pubis que le acompañan hace dos meses, puede volver al equipo para, en teoría, recuperar la línea de tres centrales atrás, ya que el frágil Lecoeuche ha pasado la semana entre algodones y aguardaría sitio en el banquillo tras recuperar su puesto en La Cerámica.

Parece pues muy probable el retorno al plan con tres en el eje, también la vuelta de Toni Moya al once para un partido donde el extremeño, guadianesco siempre, le puede dar más fútbol al equipo, mientras que en las alas Valera ocuparía el flanco izquierdo y Zedadka volvería a sentar a Fran Gámez en el diestro, algo difícil de explicar viendo el rendimiento del franco-argelino desde su llegada en enero. Maikel Mesa y Mollejo son fijos arriba, como también Marc Aguado y Francho, con su fascitis ya muy mejorada, lo son en el medio en un Zaragoza que ha reducido su capacidad futbolística a mínimos y que necesita elevarla como sea ante un enemigo que con toda seguridad le dará el peso del juego. Y ya se sabe lo que es este equipo en el fútbol asociativo y estático. Así, Azón, que no termina de encontrar su camino, sería el damnificado.

El Amorebieta, el único que no ganó de visitante y tres 1-1 en los precedentes El Amorebieta es el único equipo de toda la Segunda División que no conoce la victoria lejos de su feudo, con un balance de cuatro empates (Huesca, Oviedo, Sporting y Albacete) y nueve derrotas para ser el peor visitante de la categoría con cuatro puntos de 39 posibles en lo que va de Liga. Además, el Zaragoza no ha logrado superar al Amorebieta en los tres duelos oficiales que les han medido: en la temporada 21-22, tanto en Lezama como en La Romareda, y en el curso actual, cuando jugó el Zaragoza en la Ciudad Deportiva del Athletic. En todos los partidos el marcador fue el mismo: 1-1.

La grada y el Amore

El examen final, con aire de plebiscito, también se vivirá en la grada y con el Amorebieta como enemigo a superar, colista, sí, aunque al Zaragoza no se le dan muy bien (solo la mitad de los puntos ante ellos desde el descenso en 2013) y de mejorada faz en los últimos partidos, donde Jandro Castro ha optado por un esquema de tres centrales que no le ha traído un gran avance de resultados, pero sí algo más en la solidez. El equipo vasco recupera a Lasure, de retorno a La Romareda, a su casa, donde fue uno de los canteranos con mejor cartel, y tiene las bajas de Jauregi, Troncho y Carbonell. Ha perdido capacidad arriba con las lesiones y tiene poquitos mimbres el Amore, con otro zaragocista, Erik Morán, en el once, pero sí los suficiente para dar un disgusto y un suspenso al Zaragoza en su examen.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Edgar Badía; Zedadka, Mouriño, Lluís López, Francés, Germán Valera; Marc Aguado, Francho Serrano, Toni Moya; Maikel Mesa y Mollejo.

SD Amorebieta: Pablo Campos; Álvaro Núñez, Bustinza, Etxeita, Félix Garreta, Seguín; Erik Morán, Sibo; Dorrio, Morcillo; y Unzueta.

Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité de Andalucía).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.30