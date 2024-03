Al Real Zaragoza no le suena el despertador

Tiene muchos defectos el Real Zaragoza en este curso, pero uno de ellos, no el principal, pero sí que conviene subrayar, es su incapacidad para llegar a tiempo a los partidos; le suena tarde el despertador. De hecho, el equipo antes de Escribá y desde la jornada decimoséptima de Julio Velázquez no ha sido capaz aún de anotar un gol en el primer cuarto de hora de los partidos. Ninguno de los 28 goles que suma llegó cuando el choque estaba en los inicios, una estadística que no tiene por ejemplo ningún club más de la categoría de plata. De hecho, entre las tres divisiones principales del fútbol español, Primera, Segunda y Primera RFEF, 82 equipos en total, solo el Sestao River se empareja con los zaragocistas en ese dudoso honor.

El Zaragoza, por ejemplo, no recibió goles ante el Villarreal B, pero el Cartagena en la Romareda, con la diana de Darío Poveda (m.11), y una semana antes el Eibar, con la de Bautista (m.7), le golpearon muy pronto, algo que el conjunto aragonés no ha sido capaz de hacer en todo el curso. De hecho, el tanto más madrugador en toda la campaña actual fue el que anotó Manu Valllejo en el Nuevo Cartagonova de Cartagena en la jornada quinta, en el minuto 16 de ese partido, en el que el Zaragoza golpeó pronto y acabó llevándose la victoria por 1-3, que suponía la quinta consecutiva. Fue en el espectacular inicio con pleno al 15 en las cinco citas iniciales que después ya no tuvo continuidad en una prolongada crisis de resultados que acabó con Escribá y de la que Velázquez no ha logrado remontar vuelo.

En ese segundo cuarto de hora de la primera mitad también anotó Maikel Mesa en el Nuevo Pepico Amat de Elda, al hacerlo en el 29, aunque sin duda el tramo más prolífico para el equipo zaragocista es el último cuarto de hora antes del descanso en sus partidos. Entre el 31 y el descuento de la primera parte el conjunto zaragocista ha anotado más de la mitad de sus dianas, 15 de 28, un periodo de tiempo en el que sus rivales tienen que poner toda la atención con la pegada blanquilla.

Peligrosos antes del descanso

En ese tramo, Maikel Mesa ha firmado cinco de sus ocho goles (Sporting, Eibar, Leganés, Amorebieta y Levante), Mollejo suma tres de sus cuatro (Andorra, Burgos y Levante), además de los de Francés al Valladolid, Iván Azón al Eldense, Germán Valera al Racing, Jaume Grau al Eibar y Francho Serrano al Andorra, al margen de los que se marcaron en propia meta Alcalá para el Cartagena y Cali Izquierdoz con el Sporting. Así, en la primera mitad de los partidos el Zaragoza suma un total de 17 de sus 28 tantos.

Normalmente, el segundo periodo en todos los equipos, o en la mayoría, es más prolífico a la hora de anotar, pero hasta en eso el Zaragoza es una excepción, ya que solo ha logrado 11, la mayoría entre el minuto 61 y el 75, hasta siete, con los de Francho ante Sporting y Villarreal B, Jair al Tenerife, Manu Vallejo al Espanyol, Maikel Mesa al Sporting, Fran Gámez al Andorra y Francés al Cartagena. Mientras, en el primer cuarto de hora del segundo acto solo marcaron Maikel Mesa al Villarreal B y Magaña en su propia portería ante el Eldense. En el tramo final de los partidos, donde el Zaragoza recibe un buen número de dianas, solo fue capaz de marcar dos, las de Mollejo al Cartagena y Azón al Sporting.