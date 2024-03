Julio Velázquez: "Tengo todas las fuerzas del mundo"

Julio Velázquez no excusó al equipo tras la dura derrota ante el Amorebieta por 1-0, siendo consciente de que el Real Zaragoza no hizo méritos suficientes para merecer llevarse los tres puntos. Pero a pesar de ello, tampoco le pareció justa la manera de terminar el encuentro. No quiso declarar si creía que se iban a tomar medidas desde el club con respecto a su continuidad.

El técnico zaragocista valoró la actuación de su equipo en La Romareda: «Mi sensación en la primera y segunda parte es que nos hemos encontrado bastante atropellados y atascados. No hemos hecho un partido para ganarlo, nos ha faltado más consistencia ofensiva, más dinámica y llegada. Se ha visto un partido bastante pobre, nos ha costado generar. Si queremos ser justos y objetivos, hemos tenido mala suerte en que te penalicen tanto las cosas. La victoria de ellos no es un resultado justo».

También fue preguntado por los objetivos del equipo, ya que hace tres meses el presidente del club, Jorge Mas, declaró que el principal era ascender: «¿Llegar a playoff? Yo nunca he hablado de eso. El Zaragoza está en una situación fastidiada donde nos cuesta ganar partidos y si entras en esa vorágine de ansiedad te va a costar mucho más. No nos podemos esconder, hemos perdido dos partidos seguidos en casa. Esta es una situación fastidiada donde hay que dar la cara y ser responsables y profesionales», afirmó.

Tras estos resultados, la mayor incógnita del zaragocismo es la continuidad de Velázquez. Con gritos de “Velázquez vete ya” tanto en La Cerámica como frente al Amorebieta, la afición del Real Zaragoza parece haber sentenciado al entrenador. Pero pese a ello, no quiso dar explicaciones acerca de su futuro y se negó a contestar.

A pesar de esta racha tan negativa, Julio Velázquez sigue confiando en su equipo: «El equipo tiene alma energía y no hay miedo a caerse. Ahora mismo por diferentes variables no estamos en una situación confortable y lo que hay que hacer por profesionalidad y el privilegio que significa representar a este club es buscar soluciones y alternativas para dar la vuelta a la dinámica», declaró.

Con el del Amorebieta el Real Zaragoza ya suma cuatro partidos sin conseguir una victoria, aunque su técnico no cree que sea algo alarmante: «Me hablas de 4 partidos sin ganar. El de Eibar es para ganarlo, el de Cartagena es para ganarlo 3-1 o 4-1, y el del Villarreal B es un partido de la categoría. Hoy lo podíamos haber ganado con un poco de suerte. Ha sido de empate y por mala suerte lo pierdes», afirmó Velázquez.

Además, fue preguntado por los cambios que realizó, ya que al igual que en los últimos partidos no suelen tener el rendimiento esperado: «Con Iván podíamos tener dos exteriores fijos dando amplitud y jugar con tres por dentro con buen pie. La entrada de Sergi ha sido porque Maikel lo ha intentado, pero tenía un problema muscular durante la semana. Necesitábamos más presencia arriba», contestó.

Tanto Mollejo como Mouriño se perderán el próximo encuentro por acumulación de amarillas, tras ver ambos la cartulina ante el Amorebieta: «¿Bajas por amarillas? No me he parado a pensar ni un segundo en esa situación. Todas las perdidas son nocivas para el equipo. Siempre que faltan efectivos es una situación que complica las posibilidades, pero no me he parado a pensar en ello», declaró.

Últimamente, el Real Zaragoza está siendo asediado por las lesiones. Esta vez le tocó a Francho, que salió sustituido al descanso tras recibir un fuerte golpe en el costado: «No puedo decir lo que tiene Francho. Es una desgracia. Espero que no sea nada importante. Ha sido una situación con peso e impacto. Ha entrenado con normalidad. Ha sido una situación dolorosa. Hemos prescindido de un chico que da mucha energía», afirmó Velázquez.

En una situación más que límite, el entrenador zaragocista busca dar la vuelta a la dinámica tan preocupante del Real Zaragoza: «Tengo todas las fuerzas del mundo y mi obligación y responsabilidad es buscar soluciones para que el equipo sea competitivo», declaró el técnico.