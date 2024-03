Fran Gámez, con los dos pies fuera del Real Zaragoza

Los últimos tres partidos, ante Cartagena, Villarreal B y Amorebieta, han lanzado un claro mensaje a Fran Gámez, que suma 92 encuentros oficiales (dos goles y 11 asistencias) desde su llegada al Real Zaragoza en el verano de 2021 y que acaba su contrato en junio. A estas alturas, ya en marzo y con solo ya 13 jornadas por delante, no se le ha dicho ni una palabra al lateral valenciano del Real Zaragoza sobre una posible renovación y su ostracismo actual es otro punto para tener claro que el defensa se ve fuera del futuro proyecto del club aragonés. Con los dos pies además. Tiene ya ofertas de Segunda, porque tanto en su época en el Mallorca, donde también pisó la élite, como en la actual, es un lateral que ha demostrado su nivel en esta categoría y ahora mismo ya estudia de forma clara alguna de ellas, dado que su futuro, salvo giro que en el entorno del jugador no se espera, no está en La Romareda.

Fran Gámez fue uno de los mejores jugadores del Zaragoza en diciembre y enero, ya con Velázquez en el banquillo, con asistencia de gol a Manu Vallejo ante el Espanyol y a Maikel Mesa frente al Levante y el Eldense, esta de tacón, además de su gran gol de chilena ante el Andorra. El propio club lo nominó entre los 4 candidatos a mejor jugador de enero, votación en la que le superó Edgar Badía, pero se retiró por precaución ante el Alcorcón y descansó para no forzar y evitar una lesión frente al Sporting por una ligera contractura. Llegó Zedadka en el último día del mercado de enero, cedido sin opción de compra del Lille, y se ha hecho con el puesto, pese a que hasta el momento su aportación ha sido más gris que otra cosa.

Velázquez le dio a Gámez la primera parte del partido en Ipurua contra el Eibar, donde no estuvo acertado, como todo el equipo, ya que en la media hora inicial se pudo encajar una goleada, y desde entonces Gámez no ha tenido ningún minuto pese a que el nivel de Zedadka ha estado muy lejos de superar las prestaciones del valenciano. Desde luego, no las de los últimos meses. "Mi agente sabe que lo primero que quiero es quedarme en este club, que es lo que más deseo, y esperaré al Zaragoza todo el tiempo que sea necesario para poder seguir", decía el lateral derecho a mediados de enero a este diario. Ahora, casi dos meses después, el mensaje que ve Gámez es muy claro y ahora mismo salvo giro absoluto de los acontecimientos su continuidad no se dará.

Hasta su ostracismo actual, Fran Gámez se había convertido en un habitual en el once desde su llegada al Real Zaragoza en 2021, procedente del Mallorca. En su primera temporada jugó en 37 partidos, 35 de ellos de titular y en la pasada, con mayor competencia en el puesto, jugó en 34 encuentros oficiales, 30 de ellos de inicio. Esos números le valieron para renovar automáticamente su contrato, puesto que este incluía una cláusula de ampliación automática en caso de que disputara 55 partidos jugando 45 minutos o como titular. Así, su vínculo se renovó una temporada en enero de 2023 en las mismas condiciones que el contrato anterior.

En el presente curso lleva 20 partidos de Liga, con 18 de ellos en el once y 1.600 minutos en total. Empezó fijo para Escribá y una leve contractura en el isquio izquierdo le dejó fuera ante el Mirandés, pero justo antes del partido ante el Eibar se lesionó en esa musculatura y estuvo cuatro choques de baja. A ellos añadió el duelo ante el Sporting tras tenerse que retirar por precaución en Alcorcón con molestias en el isquio, pero en este caso en el derecho. En los tres últimos partidos, y a pesar de su buena forma y de los problemas ofensivos del equipo, no ha tenido minutos.

Akapo, siempre en el punto de mira

El Zaragoza, que tiene cedido a Marcos Luna con opción de compra en el Real Unión de Irún, ya se planteó el verano pasado la posibilidad de fichar a un lateral derecho, lo que sería obligatorio si Gámez no renueva. Carlos Akapo, al que Cordero fichó para el Cádiz, ya estuvo en el punto de mira hace siete meses, tal y como publicó este diario. El lateral tiene contratro hasta final de este 2024 con el San José Earthquakes de la MLS después de que en diciembre pasasdo el club americano ejerciera la opción unilateral para renovarle. En ese vínculo hay una cláusula de desenganche y la opción de Akapo sigue en la mesa de Cordero, ya que en todo caso parece evidente ya que la de Gámez no está.