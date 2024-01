Fran Gámez: "Esperaré al Zaragoza lo que sea necesario, mi prioridad es seguir"

Un gol y tres asistencias en los últimos 5 partidos, fijo para Julio Velázquez, con el que ha jugado todos los minutos… Está viviendo un momento magnífico. ¿Es el mejor de zaragocista quizá?

Es un momento muy bonito y feliz, eso sin duda, me siento muy cómodo ahora mismo en el equipo. Al final, al juntarse tantas asistencias y ese gol de forma tan seguida parece que se resalta un poco más, pero creo que he tenido otros buenos momentos desde que llegué al club.

¿Qué ha cambiado para usted con la llegada del nuevo entrenador? El jugar con tres centrales y dos carrileros le ha venido bien a su capacidad ofensiva.

Seguramente en el cambio de esquema hay una explicación de ese buen momento, aunque es un dibujo prácticamente nuevo para mí, porque solo había jugado así un par de veces en Mallorca. Esa nueva posición me ha favorecido bastante, aunque es verdad que no esperaba que todo me fuera tan bien. Creo que favorece mis condiciones, llego más al área rival y me tengo que exigir tanto dar más pases de gol como intentar hacerlos en mayor medida.

En esa posición de carrilero el apodo de correcaminos le viene como anillo al dedo...

Me lo suele decir mi agente, me puso ese mote y me gusta, la verdad. En el vestuario no me llaman así, pero al tener tanto espacio en la banda y con tanta intensidad me siento cómodo con la forma de jugar y llamarme así tiene aún más sentido.

Marcó de chilena ante el Andorra. ¿Cuántas veces lo ha visto?

Pues no le engaño, bastantes veces. No había hecho uno así nunca en el fútbol profesional, a lo mejor de pequeño pude hacer alguno aunque no lo recuerdo. Es un remate que me gusta practicar, que lo suelo hacer entrenando, pero que haya salido tan bien en un partido me hace sentirme muy feliz.

¿Salió instintivo cuando Mollejo prolonga el balón de cabeza después de rechazarlo el larguero o lo pensó?

Me salió casi instintivo, lo único que pensé es que era la única manera que tenía para rematar rápido y sin dejarla caer. Y salió bien.

"Contra Las Palmas en el primer año ya di una asistencia de tacón a Bermejo y en Elda veía a Maikel (Mesa) por detrás, no me salía el pase a Francho y le oía cómo me decía ‘si me la dejas la meto’. Fue dicho y hecho"

Ante el Eldense dio el pase de gol a Maikel Mesa de tacón… Casi ya es un jugador de PlayStation.

Hay bromas en el vestuario con eso, me están metiendo un poco de caña, porque son gestos diferentes y que alguno se creía que a lo mejor no era capaz de hacer esas cosas, pero me han salido muy bien y se ha visto (sonríe). Contra Las Palmas en el primer año ya di una asistencia de tacón a Bermejo y en Elda veía a Maikel (Mesa) por detrás, no me salía el pase a Francho y le oía cómo me decía ‘si me la dejas la meto’. Fue dicho y hecho.

¿Siente que se está reivindicando ahora, con ese buen momento que vive?

Pues quizá sí, venía de estar lesionado al principio de temporada y leía y escuchaba que Fran Gámez estaba siempre lesionado y la primera temporada que estuve aquí no me perdí ningún partido por lesión, el año pasado fueron dos y más tarde otros dos y en este fueron cuatro seguidos, pero era la primera vez que tenía una dolencia de más larga duración. A raíz de esa lesión creo que he dado un paso al frente, el cambio de sistema me ha venido bien y estoy demostrando el jugador que soy.

Esa frase de que se lesiona mucho no tiene ningún sentido cuando en poco más de dos temporadas y media lleva 90 partidos de zaragocista…

Es que por eso me molestaba tanto al escuchar eso, porque era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, que era mentira.

A esos 90 partidos le suma dos goles y 11 asistencias en esta etapa, ya renovó un año más cuando cumplió 55 y ahora acaba en junio. Que el club no le haya dicho nada a estas alturas, ¿a qué le suena?

Me suena en primer lugar a que los entrenadores que he tenido en el Zaragoza han confiado todos mucho en mí, lo que me tranquiliza bastante, y la renovación es algo que, si tiene que llegar, llegará. Me la tomo con tranquilidad, creía que lo iba a llevar un poco peor, pero lo estoy llevando bastante bien, con calma, y si viene será de forma natural.

Pero estamos ya a finales de enero, usted es libre ya para negociar con otro club desde hace casi un mes. ¿No le extraña que al menos el Zaragoza no le haya dejado como mínimo dejar caer sus intenciones?

Bueno, entiendo que ahora es un mes complicado, con el club centrado en esta ventana de invierno. Así me lo tomo. Siempre he dicho que soy feliz aquí, mi mujer también, igual que mi hijo, Mateo, que es un hooligan del Zaragoza, que se sabe todos los cánticos cuando no tiene aún ni tres años y que además estamos esperando una niña que va a nacer aquí. Mi agente sabe que lo primero que quiero es quedarme en este club, que es lo que más deseo, y esperaré al Zaragoza todo el tiempo que sea necesario para poder seguir.

¿Se ve Fran Gámez la próxima temporada en La Romareda?

Ojalá, es mi deseo y mi prioridad. Lo que depende de mí es lo que estoy haciendo, dar mi nivel en el campo y lo demás ya llegará de esa forma natural si lo tiene que hacer.

Tiene buen cartel en Segunda, donde ya lleva 5 temporadas, además de otra en Primera con el Mallorca. ¿Se ha sentado ya a hablar con algún otro club?

Hablé con mi agente y le dije que lo único que quería saber era algo del Zaragoza y que esperaríamos hasta el final. Obviamente si llega un momento que el club me dice que no sigo o que se acaba la temporada y no me han dicho nada entiendo que tendré que buscar otro destino, pero insisto en que mi prioridad es estar aquí.

"Me siento respetado y querido tanto por mis compañeros como por la afición que va al estadio o que me encuentro por la calle. A todo el mundo entiendo que no le gustaré, pero me siento superfeliz"

¿Siente que se ha ganado el cariño y el reconocimiento de la gente en estos dos años y medio?

Me siento respetado y querido tanto por mis compañeros como por la afición que va al estadio o que me encuentro por la calle. A todo el mundo entiendo que no le gustaré, pero lo que me demuestran es ese cariño y en este sentido también me siento superfeliz.

Hace dos años, en su primera temporada aquí, aseguraba a este diario que iba a conseguir el ascenso sí o sí con el Zaragoza. ¿Mantiene esa idea?

Además de que lo pienso, estoy seguro de ello y creo que estamos capacitados para poder conseguirlo esta temporada.

"Sigo pensando, como dije en verano, que tenemos un equipazo, pero en dos meses nos pasaron cosas muy raras que no suelen pasar en un tramo tan corto de tiempo"

Es obvio pues que ve al grupo con la capacidad para engancharse con esos puestos, pero al final el equipo lleva tres victorias en los últimos 18 tras ganar los 5 primeros. ¿En qué se basa para esa seguridad?

Sigo pensando, como dije en verano, que tenemos un equipazo, pero en dos meses nos pasaron cosas muy raras que no suelen pasar en un tramo tan corto de tiempo, sino que se pueden dar en toda una temporada y a nosotros nos vinieron seguidas, en muy corto espacio. Por eso ahora estamos donde estamos, aunque ahora lograr esa segunda victoria seguida nos engancharía más a los de arriba y estamos a tiempo de todo, quedan 19 partidos y es mucho tiempo.

¿Cómo se llega a explicar esa caída tras ser líderes en Cartagena con un pleno de 15 puntos en las 5 primeras jornadas?

Si nos dicen al salir del estadio de Cartagena que en noviembre iba a haber un cambio de entrenador y que solo íbamos a ganar un partido más hasta entonces nadie se lo hubiera creído. Es que ni llegar a pensar que eso podía suceder. Esa sucesión de factores negativos nos ha llevado a esta situación y tenemos que recuperar esos puntos que hemos perdido por el camino.

"Con el entrenador actual, al margen del sistema, hemos buscado apretar más arriba, quizá somos menos protagonistas con el balón, por el perfil de los jugadores contragolpeamos más, aunque siempre entendiendo que cada partido es distinto y te pide cosas diferentes"

¿Qué le ha cambiado Julio Velázquez al Zaragoza en estas siete jornadas con respecto a Fran Escribá?

Cada entrenador es distinto y con el actual, al margen del sistema, hemos buscado apretar más arriba, quizá somos menos protagonistas con el balón, por el perfil de los jugadores contragolpeamos más, aunque siempre entendiendo que cada partido es distinto y te pide cosas diferentes. Además, en la plantilla hay gente muchos perfiles para jugar a lo que cada momento pide el encuentro. Además, creo que merecemos alguna victoria más en los últimos partidos y todo se vería de mucha mejor manera

¿El equipo se siente más seguro con ese esquema de tres centrales, ha cerrado más vías de agua?

Sí, nos sentimos más protegidos, sin duda. Con tres centrales además del elevado nivel que tenemos. Esa mayor seguridad atrás también da más libertad a la gente de arriba.

¿Al Zaragoza le falta gol? En teoría fichó mucho en verano, pero los delanteros apenas han marcado

Los delanteros siempre van por rachas, pero no creo que nos falte gol, porque en casi todos los partidos los hemos hecho, ahora por ejemplo llevamos seis consecutivos anotando. En el caso de los jugadores de arriba, es una cuestión de rachas y no de nivel y confío en que cuando empiecen a entrarles lleguen muchos más.

Ha llegado ya Edgar Badía y el club piensa en más fichajes en este mercado de enero. ¿El Zaragoza necesita muchos refuerzos para ese objetivo de subir?

Eso es cosa del club, que es el que lo debe valorar, pero si no viene nadie más seguimos teniendo un equipazo como pensaba y dije a principio de temporada y somos nosotros los que tenemos que conseguir el objetivo. Si después viene algún compañero más para ayudarnos pues bienvenido sea.

Y si ese compañero es Bebé, que ya estuvo el año pasado.

¿Qué voy a decir? Ya lo conocemos casi todos aquí, él nos conoce a muchos de los que estamos y sabemos el tipo de jugador que es. Sería bienvenido y con ganas de que aporte lo mismo o más de lo que lo hizo el año pasado.

El Zaragoza para ese ascenso que usted dice va a tener que rondar los 40 puntos en la segunda vuelta para pensar al menos en el playoff y ha conseguido cuatro de seis. Mucho hay que remar...

Es que esos dos o tres meses en los que no ganamos casi partidos pues hemos perdido terreno y lo tenemos que recuperar. Estamos en disposición de ello, hay plantilla y creo que sería vital ganar al Alcorcón, ya que hay partidos que marcan la temporada y este puede ser uno de ellos. Nos haría lograr esos dos triunfos para afrontar con nuestra gente el encuentro ante un rival directo como el Sporting. Estamos en un momento de la temporada que nos va a marcar el futuro.

"Mi etapa en el Zaragoza supone felicidad ante todo y sobre todo. Hace unos años no me habría creído que iba a jugar aquí y es un orgullo representar a este escudo y a tanta gente"

Acabe o no su etapa en junio, ¿qué está significando el Zaragoza en su carrera?

Felicidad ante todo. Hace unos años no me habría creído que iba a jugar aquí y es un orgullo representar a este escudo y a tanta gente. He sido y soy muy feliz aquí y ojalá lo siga siendo mucho tiempo.

¿Y qué significaría ese ascenso?

Creo que no somos conscientes de lo que haríamos si logramos ese ascenso, no sabemos cómo se viviría y, aunque solo sea por subir a Primera en un club tan grande a todos niveles, entraríamos de lleno en esa historia después de tantos años en Segunda. Lo hablamos a veces entre los compañeros, de ese deseo de poder ser uno de los miembros de esa plantilla, es un honor y sería entrar en la historia de un club, que tiene mucha detrás.

¿Tiene alguna promesa en ese caso?

No, vamos a conseguirlo primero y después ya se verá qué hacemos.