Reacción inaplazable

Llega el Real Zaragoza a las 10 últimas jornadas, al territorio donde los clásicos siempre hablan de jugarse las habichuelas para buscar la meta deseada, que era, no se olvide, el ascenso. Sin embargo, el equipo zaragocista lo hace en una realidad muy distinta, con Víctor Fernández intentando enderezar el torcido rumbo de la nave y con una racha de dos puntos de 21 que pone los pelos de punta al más pintado, ahora que la Semana Santa llega a su final, lo que también se podría notar en la asistencia en La Romareda, con muchos zaragocistas regresando de sus vacaciones. No ha conseguido el técnico del barrio Oliver, que admitió que el partido es el más importante del curso y la obligación del triunfo, frenar la caída, con una derrota ante el Espanyol, donde la mejoría se cogió con alfileres en la segunda parte, y un gris empate en Miranda. La situación requiere de inmediato un triunfo, inaplazable ya ante el Tenerife, para aumentar el colchón de seguridad con la zona de descenso (de 5 ahora tras el empate del Albacete) y, sobre todo, para cambiar las sensaciones de este Zaragoza apagado y sin gol.

El gol, la falta de él más bien, es la clave de esa reacción. El Zaragoza, plagado de extinerfeñistas como Lluís López, Maikel Mesa, este solo canterano, Valera, el lesionado Mollejo o el director deportivo, Juan Carlos Cordero, no le marca a nadie, con cinco encuentros sin ver puerta y con una diana en los últimos siete, y así es imposible que pueda ganar a rival alguno. Romper esa sequía, que si llega a una sexta cita consecutiva no tendrá parangón en la historia zaragocista, ya que nunca estuvo tantas jornadas con el punto de mira desviado, es el objetivo en La Romareda. Todo lo que no sea ganar acentuará la sensación de crisis y de ahogo, porque además el calendario señala después una visita al Ciudad de Valencia ante el Levante, que el Elche, quizá el equipo más en forma de Segunda, se pase por el municipal y jugar el derbi en El Alcoraz. No es un futuro para andar con demasiadas urgencias…

Francés y otro cambio más

Con esa realidad llega al pleito el Zaragoza, con muchas bajas, como es norma habitual en esta temporada también aciaga en eso, ya que Víctor tiene casi las mismas ausencias que en Anduva, sin Francho, Mollejo, Nieto, Guti, Borge y Cristian, aunque al menos recupera a Francés, el zaragocista más regular en esta temporada, el que mejor nivel está teniendo, y el canterano volverá a su sitio natural, el eje de la zaga para aumentar las prestaciones de una defensa donde Lluís López saldrá de la foto y Mouriño se mantiene de lateral derecho, una decisión que el técnico justifica en la rapidez y el poder aéreo del uruguayo, aunque cuesta entenderla, ya que en el zaguero cedido por el Atlético reside un central de manual. Liso, ya fijo arriba, y pau Sans serán los refuerzos del filial para la cita.

No parece que vaya a tocar mucho más el equipo el entrenador, contento con la sala de máquinas, con Aguado y Toni Moya ante la baja de Francho y que no tiene demasiadas opciones en las alas, donde Valera sigue sin encontrar sus musas y Liso se ganó el derecho a seguir en el once. Arriba, el discreto nivel de Bakis debería abrir la puerta a otra apuesta, quizá al retorno de Azón, aunque el regreso del delantero canterano, al que Víctor ya ve más suelto, también podría afectar a Valera, pero eso implicaría un cambio de dibujo y un 4-4-2 más puro y parece menos factible.

Veteranos de plata

El Zaragoza, el equipo de la actual Segunda que más tiempo lleva en ese infierno junto a su rival de este domingo, solo ha sumado 21 puntos en 16 citas de local, lo que le coloca entre los cuatro peores en su feudo de Segunda. El momento de dar una alegría a La Romareda es ineludible y el Tenerife es una estupenda oportunidad. Lejos de la promoción y con colchón con el descenso, la recta final de la Liga se le va a hacer larga al cuadro isleño, donde Asier Garitano sobrevive sabiendo que no va a ser el técnico del próximo año y que dada la situación en la tabla no merece la pena buscar un relevo que estuvo a punto de llegar en la figura de Pepe Mel hace unos dos meses. Tiene el Tenerife una zona de ataque con buenos futbolistas, con Luismi Cruz, Waldo Rubio, Corredera, Rahmani o el zaragozano Roberto López, además de Enric Gallego y Ángel, a los que el técnico juntó en la punta de lanza en la pasada jornada. Regresa Ángel por primera vez a La Romareda tras su abrupta salida en 2017, un adiós doloroso por unas declaraciones que nunca debió hacer y que empañó su enorme rendimiento del que es, hasta el momento, el delantero que más dianas ha hecho de zaragocista en esta etapa. El recibimiento al punta canario es otro aliciente de un duelo en el que todo lo que no sea ganar aumentará las sirenas de alarma. Y es que la reacción no puede aplazarse ni un segundo más.

Garitano apela a un Domingo de Resurrección para el Tenerife El entrenador del CD Tenerife aseguró, empleando un símil con las fiestas de Semana Santa, a que los domingos "suele haber milagros", al ser preguntado por el objetivo de su equipo, que visitará al Real Zaragoza en la que podría ser la última oportunidad de engancharse a la parte alta de LaLiga Hypermotion. "La Semana Santa no ha terminado, en Domingo de Resurrección suele haber milagros, a veces pasan cosas, y luego faltarán 50 días de Pascua hasta Pentecostés, que son las fiestas de mi pueblo. A ver cómo acaba todo esto, estamos un poco al límite y nos hubiera gustado estar un poco más cerca de los mejores, dos, tres o cuatro puntos", reconoció Garitano, que elogió al Zaragoza: "Vamos a un gran escenario, ante un gran equipo pese al momento en el que está, y con una gran afición. Espero la mejor versión del Zaragoza, ya que La Romareda suele apretar. Ellos tienen algunos jugadores lesionados, pero es una plantilla muy potente", declaró sobre el encuentro ante el conjunto aragonés.

Garitano, además, tiene las bajas de los lesionados Medrano -hasta final de temporada- y Álvaro Jiménez, y recuperará para este partido al centrocampista Aitor Sanz, restablecido de una lesión muscular, aunque no será titular. La duda tinerfeña está en si mantiene la apuesta por jugar con dos puntas, Enric Gallego y Ángel, o si sacrifica a uno de ellos para recuperar el 4-2-3-1 con Roberto López de enganche.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Edgar Badía; Mouriño, Francés, Jair, Lecoeuche; Germán Valera, Toni Moya, Marc Aguado, Liso; Maikel Mesa e Iván Azón.

Tenerife: Juan Soriano; Mellot, Sergio González, José León, Nacho; Luismi Cruz, Corredera, Bodiger, Waldo Rubio; Ángel y Enric Gallego.

Arbitro: Caparrós Hernández (Comité de Valencia).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.15

TV: LaLiga Hypermotion TV y Vamos