Víctor: "Debemos ganar sí o sí, es el partido más importante de la temporada"

No escondió nada Víctor Fernández ni quiso rebajar la presión antes de jugar contra el Tenerife para un Real Zaragoza que lleva siete citas sin ganar, con 2 puntos de 21, y que necesita hacerlo para no agravar su situación en la tabla. “Voy a ser claro, es el partido más importante que va a jugar el Zaragoza esta temporada, debemos ser conscientes todos, la afición, a la que pido comprensión y cariño, aunque dé vergüenza pedirles algo, el cuerpo técnico y los futbolistas. Debemos ganar sí o sí, porque el triunfo es una necesidad y lo debemos alcanzar”, aseguró el entrenador zaragozano, consciente de que el efecto de su llegada en los dos anteriores partidos, ante Espanyol y Mirandés, no se ha traducido en una victoria que es vital: “Es un choque decisivo, nos va a marcar si tenemos alivio o no”, refrendó.

Trufó el técnico su rueda de prensa de mensajes de optimismo sobre el trabajo con apelaciones a la responsabilidad y a la mejora de sus futbolistas, porque “tenemos que movernos por dos principios, conservar la solidez defensiva para ganar y no perder a través del ataque”, subrayó, pidiendo a su equipo “ser mucho más precisos, generar más ocasiones y tener más puntería. Hay que tener ese punto de rebeldía y ser valientes. En los dos partidos que llevo fuimos superiores en casi todos los registros, pero no en el más importante, en meter un gol más que ellos”. Eso es lo que pidió a sus jugadores después de una semana tras el empate ante el Mirandés que “ha sido la mejor desde que estoy aquí, en calidad de los entrenamientos, en automatismos y en la respuesta del grupo, además de que no hubo ningún percance físico”, sentenció Víctor, consciente también de que su equipo tiene que romper ya la barrera del gol, cuando acumula cinco partidos seguidos sin ver puerta, lo que iguala los peores registros de su historia.

“Estoy trabajando a nivel psicológico individual como nunca, con varios jugadores y especialmente con los de las zonas más adelantadas”

“No me obsesiona la falta de gol. Me preocupa, me genera una gran inquietud y condiciona los entrenamientos y todo el trabajo que hacemos en otras zonas del campo, pero hay que darles a los jugadores referencias para tener superioridad y más posibilidades de gol a través del atrevimiento. Hemos tratado de incorporar tareas para aparecer en zonas decisivas, dando libertad a los futbolistas”, aseveró, reconociendo que el aspecto mental es clave para solucionar esa carencia que tanto está lastrando al equipo: “Estoy trabajando a nivel psicológico individual como nunca, con vídeos para que sepan dónde se equivocan, pero también mostrándoles que ya fueron capaces de hacerlo en otras ocasiones y que lo pueden hacer. Hemos trabajado con varios jugadores, especialmente con los que se mueven en las zonas más adelantadas”, aseveró, añadiendo que también había insistido esta semana en “la ocupación mejor del área, que fue una de las carencias en Miranda. Aparecer con más gente ahí y con opciones de remate”.

“Por unas razones o por otras Valera y Bakis deben mejorar muchísimo su rendimiento, hemos trabajado con los dos para que nos permitan sumar más y son conscientes de que su aportación debe ser mayor”

Anticipó pocos movimientos en el equipo, más allá del seguro regreso de Francés al eje, aunque dejó entrever que puede haber algún cambio más en ataque. "No voy a alborotar el equipo ya que estamos en crecimiento, aunque eso no quiere decir que no vaya a haber cambios. Hay un principio de continuidad. El equipo tiene solidez y mecanismos, hay una conciencia defensiva. Debemos hacernos fuertes en La Romareda, porque, si no, el problema se va a agigantar. Vamos a tener continuidad, con alguna variante individual en algún futbolista que nos puede dar otra cosa. Los cambios serán menos de 4 o 3”, reveló el entrenador zaragocista, que no escondió que el rendimiento de Valera o Bakis debe dar un paso adelante muy claro: “Por unas razones o por otras deben mejorar muchísimo su rendimiento, hemos trabajado con los dos para que nos permitan sumar más y son conscientes de que su aportación debe ser mayor”.

El rol de revulsivo de Azón

El bajo nivel de Bakis sí puede invitar a pensar en un relevo en ataque, aunque Víctor admitió el rol del turco y el de Azón, ya que “como espectador y por lo que he percibido es más revulsivo Iván que Sinan, entendiendo por revulsivo el terremoto, el alboroto, la insistencia… Bakis es otro tipo de delantero, lo que no quiere decir que Azón no pueda jugar de inicio o incluso que lo puedan hacer juntos porque son complementarios. Iván ha trabajado espectacular esta semana, la mejor desde que estoy aquí, ya que en los primeros días lo vi muy bloqueado y ahora está mucho más suelto y ágil”, destacó, quizá como una pista de sus intenciones.

"Este no es el Francés que espero yo o que espera la afición, tiene un margen de mejora muy importante, hay que acompañarlo en su progresión, reforzarlo con la autocrítica, con una gestión adecuada de sus capacidades, para que haga más cosas y mejor. Puede jugar aún mejor"

Por último y tras reconocer que espera la plena integración de Cristian con el grupo tras el partido ante el Tenerife tras más de un mes de baja por su lesión en el sóleo, destacó Víctor el regreso de Francés después de estar con la sub-21, aunque dejando claro que del canterano también espera más. “Lo hice debutar de juvenil (temporada 19-20) y va entonces tenía unas posibilidades tremendas. Este no es el Francés que espero yo o que espera la afición, tiene un margen de mejora muy importante, hay que acompañarlo en su progresión, reforzarlo con la autocrítica, con una gestión adecuada de sus capacidades, para que haga más cosas y mejor. Puede jugar aún mejor. Que el peor partido de Francés sea el nivel que dio ante el Espanyol", concluyó, dejando claro el compromiso del defensa, que "es aragonés, zaragocista y siente la camiseta como el que más".