Waldo Rubio: "Cordero es un profesional increíble, ahí están sus datos y los equipos que arma"

Tenerife y Real Zaragoza debían estar más arriba, pero les ha penalizado la irregularidad. No están cumpliendo las expectativas ninguno.

Empezamos los dos equipos muy bien, pero esta Liga es muy competida y las rachas marcan mucho, ya que hay que intentar alargar lo máximo las positivas. Y los dos vimos cómo se prolongaba mucho el momento negativo que hemos sufrido. Nosotros vamos a La Romareda a sacar los tres puntos porque nuestra meta es obtener los máximos posibles, el objetivo de la promoción lo tenemos muy difícil, pero mientras haya posibilidades vamos a luchar por ellas.

Están ustedes en tierra de nadie, lejos de la promoción y con bastante renta sobre el peligro.

Sí, es así, pero 30 puntos son muchos y además, aunque no nos juguemos nada, por respeto al club y a nosotros mismos tenemos que salir a darlo todo en cada partido, por esta camiseta. Y, si hay una opción de meterse, apurarla.

La zona de ataque del Tenerife es de las más fuertes de Segunda, pero no le han sacado brillo. ¿Cuál es el motivo?

No sabría decirlo con exactitud. Creo que hubo una mala racha en la que estuvimos bastantes en la enfermería y eso nos lastró. Por ganas y actitud no ha sido porque entrenamientos cada semana como si fuera la final del Mundial, pero el fútbol no son matemáticas y a veces tienen cosas que se escapan a la lógica.

Waldo Rubio conduce el balón en un partido. / LALIGA

El Zaragoza, a diferencia de ustedes, va por el tercer entrenador y en las últimas 27 jornadas solo ha ganado cuatro partidos. ¿Cómo se ve desde fuera?

Al principio de Liga se les veía espectacular, a nosotros nos ganaron en el Heliodoro y se les miraba como candidato clarísimo a subir. El problema es que en esta Segunda hay diez o doce plantillas de un nivel parejo. El Zaragoza se reforzó muy bien en verano, tiene el apoyo de una afición muy grande y sí que veías que podía ser su año. Creo que les costó mucho salir cuando empezaron los problemas y eso ha explicado un poco todo, aunque nosotros este domingo esperamos un enemigo muy fuerte y que nos va a plantear un partido duro.

El Zaragoza mira de reojo la zona de descenso y tiene más urgencias que el Tenerife. ¿Pueden plantear el partido jugando con las urgencias del rival?

Ellos necesitan más la victoria porque en su situación, si se equivocan en un par de partidos más, se les puede complicar ya mucho la temporada, pero veo en el Zaragoza un equipo de sobra para salir de ahí y para estar en una zona tranquila en este tramo final. Nosotros saldremos a ganar, a hacer las cosas bien y sin preocuparnos del estado del rival, solo en plantear el mejor partido posible para vencer.

No ve al Zaragoza bajando a Primera RFEF…

No, creo que no. No lo veo al menos, aunque es verdad que el fútbol puede dar muchas vueltas. Por plantilla, capacidad y afición es muy difícil que se dé esa situación. Yo además espero que se mantenga porque es un histórico, un gran equipo y a partir del domingo desearles toda la suerte.

¿Qué es lo que más destaca del rival?

La plantilla en su global es muy equilibrada, con muchos futbolistas de alto nivel. La zona de ataque la reforzaron muy bien en verano, creo que Juan Carlos Cordero hizo grandes fichajes, de jugadores como Bakis, Enrich, Valera, Mollejo, Vallejo que venían de hacer buenos números. A mí me parece que arriba es un equipo muy potente por encima de que no les hayan salido las cosas.

A usted le llevó Cordero al Tenerife tras rescindir del Valladolid.

Y le tengo un cariño especial por eso, es un profesional increíble, ahí están sus datos y los equipos que ha armado en toda su carrera. Hace bloques muy fuertes todos los años y solo quiero desearle suerte y que le vaya todo bien, que puedan revertir pronto esta situación tan complicada que están viviendo.

Esas situaciones siempre señalan a un director deportivo después de que haya habido movimiento en el banquillo.

El fútbol tiene después muchos elementos, es más de los jugadores y de los entrenadores, pero Cordero siempre hace plantillas muy competitivas. En el Tenerife desde luego las hizo, con mucha intensidad en los jugadores. Es una persona muy cercana y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Con todo, no tengo dudas de que volverá a armar en el Zaragoza un equipo muy competitivo en todos los años que esté allí, a mí me parece de los mejores de la categoría en su puesto.

Cuando firma en 2022 por el Tenerife lo hace por dos años, con un curso fijo y otro por rendimiento, y este verano pasado tuvo una oferta para irse al Necaxa y al final renovó.

Fue un verano muy movido, con varias propuestas y una de las que más me gustaban era la del Necaxa, que era un reto muy importante para mí y para mi futuro. No hubo acuerdo con el club y estoy contento de haber renovado, llegamos a una solución buena para todos y ya está. Es verdad que el fútbol no deja de ser un trabajo y así me lo tomo, vengo de una familia humilde y un contrato como el que me ofreció el Necaxa no era para retirarme al año siguiente, pero sí me resolvía un poco la vida a mí y a los míos. No pasó y me centro en el Tenerife, en poder regalar uno de estos años el ascenso a nuestra afición.

¿Qué ha cambiado en Waldo Rubio en esta segunda temporada en el Tenerife? Su aportación ha bajado…

Empecé muy bien, con buenos números hasta el partido ante el Valladolid, que me lesiono con una rotura bastante importante en el isquio, de 6 centímetros y me llevó tres meses y medio poder superarla, porque costó que se cerrara. He intentado ahora recuperarme bien, no volver a recaer, porque ya hubiera sido el adiós a la temporada. Ahora llevo un par de partidos sin dolor, con buenas sensaciones y quiero aprovechar esta recta final para volver a mi nivel del principio de temporada. Con trabajo y queriendo ayudar al equipo vendrán los goles y las asistencias y sé que cuento con la confianza de todo el mundo, no tengo que demostrar nada a nadie y solo tengo que ser yo, dar lo que puedo dar.

Ya pisó la Primera en el Valladolid. Su objetivo será volver.

En Pucela me dieron la oportunidad de dar el salto desde Segunda B a Primera. Jugar en la élite es lo máximo, contra los mejores jugadores y en los campos más bonitos, el deseo es volver, está claro.

