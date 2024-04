Víctor 'mima' a Francés y Cristian sigue con el grupo

El Real Zaragoza se ejercitó, tras la vuelta al trabajo del martes con un partido ante el juvenil de los suplentes y no citados ante el Tenerife, con una sesión este miércoles en la Ciudad Deportiva en la que Alejandro Francés no trabajó con el grupo, aunque solo como medida de precaución y siguiendo el guion previsto, ya que el defensa, indiscutible y el jugador zaragocista más en forma y de mayor regularidad en este curso, no descansó tras regresar con la sub-21 y jugó todo el partido ante el Tenerife, donde marcó el primer gol y fue uno de los mejores en la victoria.

Lo previsto también es que mañana jueves ya se ejercite con el grupo y no tenga ningún problema para comandar la zaga en el duelo del sábado ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Mientras, Cristian Álvarez, que se lesionó en el sóleo en un entrenamiento el pasado 25 de febrero, ha trabajado con el grupo y sigue acumulando minutos con sus compañeros tras empezar a hacerlo de forma progresiva la semana pasada. Ahora, la incógnita es si Víctor lo incluye ya en la lista ante el Levante o espera una semana más a hacerlo ante el Elche, lo que parece más probable. En todo caso, el meta argentino será suplente y Edgar Badía seguirá de titular.

Mientras, en la enfermería siguen Raúl Guti, Borge y Nieto, a los que ya no se espera esta temporada, Mollejo, al que le queda al menos un mes de la lesión en el cuádriceps que sufrió el 22 de marzo, y Francho, sin fecha aún fija de vuelta por su fascitis plantar. Del Aragón han estado Liso y Pau Sans en la sesión de este miércoles.