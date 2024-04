Sorpresa en el Zaragoza por el anuncio de La Romareda como sede de la final de la Copa de la Reina

El anuncio oficial de la designación de La Romareda como sede de la final de la Copa de la Reina ha cogido por sorpresa al Real Zaragoza, al que la Federación Española de Fútbol no se ha dirigido para trasladarle su decisión. En la entidad había conocimiento del interés en que la capital aragonesa acogiera, el próximo 18 de mayo, el partido que entre el Barcelona y la Real Sociedad, pero había pedido garantías de poder disputar, el día siguiente, el antepenúltimo encuentro de la temporada frente al Racing de Ferrol en el estadio municipal.

El Zaragoza, encantado de que la final de Copa se dispute en La Romareda, requirió a la Federación que le garantizara que todo el aparato logístico que requiere la celebración de un evento de esas características no repercutiera en la celebración, apenas 24 horas después, de su encuentro de Liga. El club quiere jugar ante el Ferrol el domingo (si LaLiga así lo establece) y no programar el duelo para el lunes, lo que supondría un evidente perjuicio para los aficionados, y, por ello, pidió garantías a la federación para que todo estuviera listo para poder jugar el domingo, algo que la Federación no ha asegurado previamente al anuncio oficial de la designación.

