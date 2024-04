La reunión entre el Zaragoza y LaLiga solo contempla compaginar las obras con la competición

LaLiga se compromete a que el Zaragoza juegue el domingo ante el Racing de Ferrol

LaLiga se ha comprometido con el Real Zaragoza a que el partido de la antepenúltima jornada ante el Racing de Ferrol se dispute el domingo 19 de mayo, un día después de que La Romareda acoja la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y la Real Sociedad. El club aragonés, a la que la designación de la sede sorprendió porque la Federación no respondió a su petición de que la disputa de la final no impidiera la disputa, en domingo, del duelo liguero ante el cuadro gallego, tiene la palabra de LaLiga (encargada de fijar los horarios) de que el encuentro no se pasará al lunes.