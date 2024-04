La pasión de Beccacece

No es fácil llegar a cualquier sitio siendo amigo, en este caso también colaborador y representado por el dueño. Sebastián Beccacece, con un amplio historial en el fútbol sudamericano, segundo durante 13 años de Jorge Sampaoli y con un buen palmarés como primer entrenador, lo hizo hace algo más de un año de la mano de Christian Bragarnik, propietario del Elche y que ya antes hasta en dos ocasiones lo quiso traer, pero no pudo hacerlo por cuestiones administrativas. Con el Elche ya rumbo a Segunda arribó el técnico para acabar ese curso solo con decoro y buscar el ascenso en una temporada plagada de irregularidad, aunque haya terminado por convencer a todos en Elche. O al menos a los aficionados más pasionales de ese equipo, que este domingo visita al Real Zaragoza en busca de una reacción a su actual caída de tres derrotas.

Porque Beccacece, o BKCC, es eso, pasión, un técnico educado, un buen tipo que vive por y para el fútbol, que dio su primer paso en Europa dejando a su familia, mujer y dos hijas, en Argentina con la idea de dejar su impronta en el Viejo Continente. No era un desconocido allí, donde desde los 20 años (ahora tiene 43) trabajó con Sampaoli, también en las selecciones de Argentina y Chile, campeón de la Copa América con esta última. De primer entrenador estuvo en Defensa y Justicia, con Bragarnik de encargado de la parcela directiva, Universidad de Chile, Independiente y Racing de Avellanedas, además de la sub-20 de la albiceleste, con una Recopa y una Copa sudamericanas y una Liga y una Copa en Chile en su palmarés. No era un currículum cualquiera, pero su aspecto, su larga melena rubia, su labia y ser amigo del jefe le hicieron ser recibido con recelo, a lo que no ayudaron tampoco las cinco derrotas nada más llegar.

Medio millar de aficionados franjiverdes en La Romareda La Romareda espera a medio millar de seguidores del Elche, ya que tan apenas quedaron entradas de las que el club ilicitano tenía para vender. La afición del conjunto franjiverde demostró en este sábado que está con su equipo y hasta 400 seguidores se dieron cita en el Martínez Valero para apoyar y despedir al equipo antes de viajar a Zaragoza en la última sesión. El equipo ilicitano, que llegó a ser segundo de la tabla hace menos de un mes, se ha desplomado hasta perder incluso una plaza en la zona de promoción. Beccacece recupera para este encuentro a Pedro Bigas y Josan Ferrández, sancionados la pasada jornada, por lo que la única baja del equipo ilicitano es la del atacante Óscar Plano.

Firmó hasta junio de 2024, un año y medio y esta temporada ya en Segunda la empezó de forma muy irregular, con dudas y sin que su apuesta se plasmara pese a los más de 23 millones de límite salarial, el máximo, en teoría, de Segunda, aunque ya se sabe que no son reales los de Espanyol o Valladolid en relación al coste de sus plantillas. La derrota en Gijón en la novena jornada le llevó a lanzar un órdago. «Los entrenadores viven de los resultados y, si no se dan, nos vamos. No tiene sentido forzar», aseguró, autoimponiéndose un ultimátum que Bragarnik «ni loco» iba a aceptar. Funcionó, ganó al Andorra con un gol de Borja Garcés en el último suspiro y los jugadores dejaron claro que estaban con su entrenador.

Desde entonces, el Elche despegó, un equipo intenso, con la presión arriba, fuerte en los pasillos interiores y de mucha capacidad física para tener la pelota y vivir en campo contrario. Llegaron 13 victorias y 5 empates en 22 citas, con una revolución en enero de seis fichajes (Bermejo, el meta Dituro, Arnau Puigmal, Manu Nieto, Jhegson y David López) y seis salidas, las de Badía y Guti al Zaragoza entre ellas. El Elche, en ascenso directo tras la jornada 31, era un cañón, ahora frenado con tres derrotas y una extraviada seguridad defensiva que busca recuperar BKCC para que su equipo vuelva a brillar.

Suscríbete para seguir leyendo