Al calor del hogar

Ha ganado muy pocas veces en los últimos meses el Real Zaragoza, solo en cuatro ocasiones, todas en La Romareda, donde Escribá y Julio Velázquez perdieron el rumbo y con Víctor se sumó una derrota ante el Espanyol para vencer después al Tenerife, en la única victoria casera con el entrenador zaragozano, que busca la segunda ante el Elche (18.30 horas. LaLiga Hypermotion TV) para dar un paso decisivo hacia la permanencia antes de que lleguen otra vez los miedos a un descenso con el que aún hay colchón, aunque la mirada hacia el peligro aún se mantenga. Necesita ganar este Zaragoza de reacción mayor en sensaciones que en resultados desde la llegada de su entrenador fetiche, porque las cuentas aún no salen para la mediocre meta de la salvación y en el tramo final los de abajo siempre aprietan y exigen no estar lejos de los famosos 50 puntos.

Ese es, pues, el objetivo. Y la idea es alcanzarlo cuanto antes, con ocho jornadas por delante y teniendo en cuenta que por La Romareda, además del Elche, deben pasar el Burgos, el Racing de Ferrol y el Albacete, un calendario en teoría más asequible que el que le espera a domicilio, donde este Zaragoza no gana desde el 5 de octubre y tras recibir la jornada de este domingo tiene dos duras salidas a Huesca en el derbi ante un enemigo que no pierde en estos tiempos casi nunca y al líder Leganés. Así, mejor confiar en La Romareda, por mucho que la trayectoria en este curso haya sido tan irregular, con una buena ración de disgustos en el camino, y doblegar al Elche para aumentar la sensación de alivio y que no crezca la de la ansiedad y los miedos.

El Zaragoza se marchó hace una semana del Ciutat con la impresión de haber hecho más méritos para ganar, pero con una derrota que constató la mejoría en la producción ofensiva del equipo, que llega mucho más en ataque, aunque no ande sobrado de pólvora, pero si al menos lo intenta más que con Velázquez es más fácil que logre marcar. Eso sí, tanto en la victoria ante el Tenerife como en la derrota ante el cuadro granota ha vivido demasiado expuesto en defensa, convirtiendo los partidos en una moneda al aire, que contra el equipo chicharrero salió cara y la siguiente vez cruz. Tiene por ahí que encontrar Víctor el equilibrio y, previsiblemente, no tocará en demasía el equipo que cayó en feudo levantinista. O nada.

Azón, 4-2-3-1 y repetir once

La apuesta, teniendo en cuenta la fortaleza en los pasillos interiores y la velocidad en las transiciones del Elche invita a pensar en dar continuidad al 4-2-3-1 y no fiar la apuesta a jugar con dos arietes puros y un 4-4-2. Maikel Mesa se mantendría como enganche por delante de Toni Moya y Marc Aguado, con Bakis de lenta mejoría y aún sequía anotadora como referencia y con Azón y Liso peleando por el flanco izquierdo del ataque, con más opciones para el ariete y para repetir once, por mucho que Azón no se sienta a gusto en ese puesto. Claro que tampoco lo está Mouriño de lateral derecho y juega fijo en ese flanco.

Con las mismas bajas de Guti, Nieto, Borge, Mollejo y Francho, vuelve Cristian Álvarez a la lista tras superar su lesión en el sóleo, aunque bajo palos seguirá Edgar Badía, que llegó en enero precisamente desde el Elche, donde Sebastián Beccacece le abrió la puerta porque quería un arquero más alto y con mejor salida de balón, y se ha hecho fijo e indiscutible en Zaragoza, con 13 partidos consecutivos y con muchas paradas de mérito, últimamente de manera menos continua.

No hay cláusula del miedo en su cesión, y tampoco en la de Bermejo en el conjunto ilicitano, pero el mediapunta madrileño aún no ha sido titular allí y quizá el entrenador argentino aproveche su motivación en La Romareda para situarlo en el equipo de inicio, donde pugna por el flanco derecho con Arnau Puigmal, al que Cordero quiso fichar en enero.

Un rival menos seguro

Beccacece recupera para el partido a Bigas y a Josan después de cumplir sanción y solo tiene la baja de Óscar Plano. El Elche, que hace un mes era un avión hacia Primera, suma tres derrotas seguidas y ha salido del playoff. Ha perdido solvencia defensiva, también por las bajas en las últimas semanas, y suma 8 goles en contra en los cuatro últimos partidos cuando en los 10 anteriores había recibido uno. Por ahí se explica su caída, pero es un enemigo de los menos goleados del campeonato (el tercero) y que sabe aprovechar las debilidades del rival, con talento, fortaleza física, intensidad y capacidad arriba, al que Víctor puso este sábado por las nubes en los elogios, donde los Nicos, Fernández y Castro, Tete Morente o Arnau Puigmal y hasta el exzaragocista Febas, ahora mucho menos fijo, le imprimen velocidad al juego como complemento de una zaga en la que es previsible que juegue con línea de cuatro y con John Chetauya como pivote defensivo. La otra duda está en ataque, si sigue Mourad, con poco gol y mucho trabajo, o el rival apuesta por Manu Nieto o Borja Garcés. La última vez que pasó el Elche por La Romareda fue en aquel playoff de gradas vacías y adulterado por el retraso en la pandemia, con un Víctor al que le devastó no lograr ese ascenso que el Zaragoza tuvo tan en la mano. Ahora, casi 4 años después, el objetivo es otro, pero si cabe más vital.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Edgar Badía; Mouriño, Francés, Jair, Lecoeuche; Germán Valera, Marc Aguado, Toni Moya, Iván Azón; Maikel Mesa y Bakis.

Elche: Dituro; Josan, Mario Gaspar, Bigas, Clerc; Arnau Puigmal, John Chetauya, Nico Castro, Tete Morente, Nico Fernández y Mourad.

Árbitro: Cordero Vega (Comité de Cataluña).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.30.

