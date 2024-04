Víctor pide querer más y "jugar con corazón"

Antes de jugar y ganar al Tenerife hace dos semanas Víctor Fernández no ocultó que era el partido más importante de la temporada para el Real Zaragoza, mensaje que traslada de forma automática a este encuentro ante el Elche, un rival al que elogió y al que necesita superar para que no aumenten la intranquilidad y los nervios por el miedo al descenso. "En estos momentos y a estas alturas ya no se gana solo con fútbol, el que quiere más es el que más posibilidades tiene de vencer. Hay que jugar con mucho corazón, porque no le podemos fallar a nuestra gente, que nos va a empujar con todo”, dijo el entrenador zaragozano, en un mensaje emocional y directo a sus futbolistas, a los que les exige una versión completa, porque "no me sirven los medios jugadores, sino los completos, hay que atacar y defender como bloque, porque el Elche es un enemigo poderosísimo que te puede aplastar, uno de los pocos equipos de la categoría que disfrutas viendo jugar", avisó.

"Es el mismo mensaje que hace dos semanas, no queda otra. Existe necesidad de puntos y tenemos la primera oportunidad en casa, donde debemos hacernos verdaderamente fuertes y es donde tenemos las opciones de conseguir el objetivo. Ya les he dicho a mis jugadores que solo podemos pensar en el triunfo, porque donde miras, vas. Y solo lo podremos conseguir de una forma, jugando en equipo y dando el 100 %", sentenció Víctor, que llenó de elogios al enemigo, que ahora suma tres derrotas consecutivas, pero que hace solo un mes parecía lanzado en el retorno a Primera. "Nos enfrentamos al rival con mejores registros y mayor exuberancia física de la categoría, que tiene, además, un muy buen entrenador, con mucha pasión. Es uno de los grandes de Segunda, un enemigo al que no le puedes quitar la pelota y que tiene más aceleración y que más corre de la categoría".

Con todo, dejó claro que "nosotros también queremos la pelota y cuando la tengamos, hay que hacerles daño. Hay que ser más agresivos en la búsqueda del gol. Y muy contundentes, eficaces y resolutivos en nuestra área, debemos gobernar las dos áreas”. Y con esas coordenadas del partido, con la necesidad de ganar para dar pasos hacia la permanencia, a Víctor se le preguntó por su frase de hace una semana, cuando sin venir a cuento soltó un "ya veremos dónde estoy la próxima temporada" al ser cuestionado por la planificación deportiva de ese curso teniendo en cuenta que ha firmado hasta 2025: "Lo único que nos debe preocupar a todos y la responsabilidad colectiva es salvar la categoría. Debemos focalizar todos nuestros esfuerzos y miras y luego hay que hacer la planificación correcta y estudiar que se ha hecho bien y mal, como se hace en todos los equipos. Por eso mi mensaje es solo pensar en el hoy, lo que obliga a todos, futbolistas, técnicos y medios, con un estado de alerta permanente y ojalá en poco tiempo me podáis ver ya más aliviado con la situación", reflexionó.

El mismo once

En todo caso, ve a su equipo en mejor momento que hace un mes, cuando tomó las riendas, pese a llevar solo cuatro puntos de 12 posibles, ya que "debemos tener la confianza de que estamos en el camino correcto y que hemos mejorado en cuanto a personalidad y capacidad de reacción, como se vio ante el Levante con las dos bofetadas que recibimos y por cómo nos levantamos. Tenemos más ambición y seguridad con la pelota, hay que seguir por ahí aunque todos deben aportar más en el campo", exigió, con una frase que revela satisfacción en su apuesta en el once, por lo que ya dejó entrever que no iba a haber muchos cambios e incluso que puede repetir equipo por tercera semana: "No digo el once, pero si afirmo que estamos en el camino correcto es que no invita a muchos cambios", aseveró, sin querer aclarar después si situara un 4-2-3-1 con Maikel Mesa en la mediapunta y Azón, con ventaja sobre Liso, en la banda izquierda, tal y como jugó ante el Levante, o si repetirá el 4-4-2 contra el Tenerife con Mesa en el costado y dos referencias. Con todo, la fortaleza del Elche en los pasillos inferiores invita a pensar que será el mismo dibujo que en el Ciutat.

En los nombres propios, Víctor habló de Valera y Toni Moya, de buena actuación ambos ante el Levante e indiscutibles para el técnico: "Ya dije que necesitamos tener jugadores totales. Valera está evolucionando positivamente, pero tiene que dar más: más pases y goles y aportar más en defensa. Le pido todo y nos tiene que dar todo. Con Toni se da que la continuidad ayuda a los futbolistas y, además, el estilo de juego le está favoreciendo. Ahora se siente en un hábitat más cómodo para él, va sumando y el otro día hizo un gran gol, debe insistir más en el golpeo. Ojalá haga otro gran partido”, indicó, esperando que ante el Elche se pueda ver el primer gol de Bakis. "Daría mucho más para que no marcara y ganáramos, lo importante es el equipo, pero si tengo que elegir el gol de la victoria, que lo haga él, por el refuerzo psicológico y de confianza. Está mejorando muchísimo, en el circuito de la generación de fútbol, en los movimientos y en la agilidad y marcar sería un empujón total para él".

La visita del Elche supone el regreso de Bermejo, que se fue en enero buscando el protagonismo que no tenía con Velázquez y para Víctor es un jugador que "me gusta, con buen pie, de recorrido y que se sacrifica, pero no se puede hacer nada, no es mi problema ahora porque restá en el otro equipo", dijo el técnico sobre un rival que fue el que le dejó fuera en el playoff de la 19-20 en aquella eliminatoria poscovid en un Romareda vacía: "Ni me acordaba de ese partido, porque estoy muy centrado en el ahora. Mi única mirada es a donde quiero ir, al éxito del triunfo ante el Elche".