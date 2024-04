Cristian Álvarez regresa a la lista y Rebollo será el descarte bajo palos

Dará el Real Zaragoza la lista de convocados este domingo, unas horas antes de jugar en La Romareda contra el Elche, pero Víctor Fernández ya ha anunciado lo que se sabía, el retorno de Cristian Álvarez tras su lesión en el sóleo a finales de febrero, y lo que se intuía, que Rebollo, como hizo Julio Velázquez cuando el argentino se recuperó de la lesión en el isquiotibial que sufrió en octubre, será el descarte entre los cuatro porteros. "Solo llevo tres, suficiente, por número podría llevarme a los cuatro, pero no es necesario. La decisión es solamente cuestión técnica y entran Gaetan (Poussin), Edgar (Badía) y Cristian", dijo el entrenador zaragocista, que mantendrá bajo palos al catalán precisamente ante el equipo del que llegó cedido en enero, ya que no hay cláusula del miedo, y desde su llegada ha sido indiscutible. Así, la lista será la misma que ante el Levante, con la única novedad del regreso de Cristian por Rebollo.

"La nota positiva de la incorporación definitiva de Cristian que ha hecho los cuatro últimos entrenamientos y haciendo las tares grupales, por lo que estará en la lista de convocados. Germán Valera tuvo un problema estomacal pero se ha corregido y entrará en la convocatoria sin ningún tipo de problemas. Además, Carlos Nieto ha participado en los entrenamientos. Le queda muchísimo para volver pero lo importante es que vaya dando pasitos", aseguró Víctor, hablando del proceso estomacal que vivió Valera, que solo le impidió entrenarse un día y de la baja de Nieto por su grave lesión muscular desde septiembre. Con el lateral zaragozano se espera que pueda jugar en alguno de los últimos partidos de Liga, aunque aún le resta al menos un mes para poder volver a jugar. Francho Serrano, de baja indefinida por su fascitis plantar y dependiendo de la evolución del dolor, Mollejo, al que le quedan unas dos semanas más por su lesión en el cuádriceps, y Nieto y Borge, ausentes por lesión hasta final de temporada, son las otras bajas ante el Elche.

En ese partido volverá a estar en el banquillo Cristian Álvarez, como hizo en tres encuentros con Velázquez en febrero para lesionarse en el sóleo en la siguiente sesión al regreso de Villarreal. No juega el arquero argentino desde octubre y tras los errores de Poussin, su relevo, lo hizo Rebollo en hasta 9 partidos de 2023 para que la llegada de Badía le desbancara de ese puesto y ahora de las convocatorias al onubense. "A nivel personal no lo hemos trabajado con Edgar que se mida al Elche, no tiene necesidad. Es un chico con muchas batallas en sus manos, ha tenido que hacer muchas paradas y en muchos partidos. No es un niño y tiene un grado de madurez alto. El es consciente de cuál es su responsabilidad defendiendo la camiseta del Real Zaragoza, es muy activo, está pendiente de todo y con los ojos y los oídos muy abiertos. Mi visión de Edgar ha sido igual que la de todas las semanas, no me genera ninguna intranquilidad", aseguró Víctor sobre el partido del arquero catalán contra el que fue su equipo hasta enero.