El aniversario más triste de Bakis. A punto de cumplir un año sin marcar

Sin duda, Sinan Bakis acapara protagonismo en la actualidad de un Real Zaragoza sempiternamente lastrado por la falta de gol de sus delanteros. De nuevo, Iván Azón salió al rescate el pasado domingo ante el Elche para anotar su cuarto gol del curso y certificar que, en estos momentos, es el atacante blanquillo más determinante. Entre otras cosas, porque Manu Vallejo y Sergi Enrich apenas cuentan, Mollejo está lesionado y Bakis continúa anclado en la más absoluta intrascendencia.

Y es que el turco no está bien. En ningún sentido. De hecho, apenas lo ha estado desde que llegó, el pasado verano, tras firmar un contrato por tres años con el Real Zaragoza tras un buen curso en el Andorra, donde marcó doce goles. Bakis, que no escogió al equipo aragonés hasta asegurarse de no tener sitio en Primera División, llegaba como referencia ofensiva de un equipo en el que iba a ser, de largo, el mejor pagado. Pero nunca ha conseguido responder a las expectativas. Solo se acercó algo al principio, cuando el Zaragoza, en velocidad de crucero, completó un pleno de victorias en las cinco primeras jornadas. No marcó, pero estuvo cerca de hacerlo. Nadie imaginaba lo que estaba por venir.

Porque, desde entonces, la nada. Cerca de tres meses de una lesión que se decidió abordar sin recurrir al quirófano, han devuelto a un futbolista al que Víctor se ha propuesto recuperar a base de minutos. Pero el turco no mejora para desesperación de una Romareda que el domingo le dedicó una sonora pitada cuando fue sustituido por Liso a falta de veinte minutos para la conclusión del duelo ante el Elche.

Lo peor no es que Bakis acumule casi un año sin marcar, sino que parece muy alejado de poder hacerlo. Su último tanto se remonta al 22 de abril de 2023, cuando firmó uno de los cuatro goles con los que el Andorra derrotó a domicilio a la Ponferradina (1-4). La sequía, pues, se prolongará durante un año si el punta blanquillo tampoco es capaz de anotar el sábado por la noche en el derbi aragonés ante el Huesca.

Desesperante

Aún peor que la ineficacia de Bakis es su lenguaje corporal. Tan desesperado como desesperante, las aportaciones de Bakis se limitan a algún balón bajado desde las alturas, escasa s combinaciones con compañeros cercanos e intentos frustrados de marcharse de rivales que, o bien encimando o bien concediendo un par de metros, casi siempre salen victoriosos de los duelos contra el delantero zaragocista.

Bakis, rematador nato, apenas tira. Lo ha hecho en 19 ocasiones a lo largo de los 17 partidos (14 como titular y apenas dos completos) en los que ha participado esta temporada. De ellos, solo diez han acabado entre los tres palos del marco rival a lo largo de los 1.008 minutos en los que ha estado sobre el césped, lo que supone que el turco dispara a portería una vez cada 100 minutos más o menos, es decir, a menos de un lanzamiento a puerta por partido.

Falta por saber si Víctor se mantiene firme en su decisión de conceder la titularidad a un jugador que ha formado en la foto en los cinco partidos dirigidos por el entrenador aragonés. Pero las cosas no van bien con él. De hecho, el Zaragoza solo ha ganado uno de los doce últimos partidos en los que Bakis ha jugado de inicio, ha empatado tres y ha perdido siete. El balance es demoledor.

