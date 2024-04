Zedadka, del ostracismo a principal opción para el lateral zurdo

Hasta el duelo de hace diez días ante el Elche, Akim Zedadka era el único jugador de la primera plantilla del Real Zaragoza que no había tenido minutos con Víctor Fernández. El técnico, que no contó con eldefensa franco-argelino en los choques frente a Espanyol, Mirandés, Tenerife y Levante, recurrió a él en el último cuarto de hora del partido ante el cuadro ilicitano para ocupar un lateral izquierdo en el que Lecoeuche, perseguido por los problemas físicos durante todo el curso, no aguantaba más. Y Zedadka, en un puesto ajeno al suyo pero donde había jugado en alguna ocasión, cumplió.

Algo similar ocurrió el pasado sábado en Huesca, donde el lateral jugó toda la segunda parte debido a la enésima lesión muscular de Lecoeuche, que, a falta de confirmación oficial desde el club, podría perderse el resto del curso si las pruebas dictaminan que sufre una rotura en el aductor. Zedadka resistió las últimas acometidas de un Gerard Valentín tocado físicamente y sufrió con el canterano Tresaco, pero derrochó entrega, trabajo y sacrificio para contribuir a una victoria balsámica para un Zaragoza en el que ha pasado del ostracismo a ser el principal candidato para ocupar el lateral zurdo de aquí al final del trayecto.

El argelino, fichado en enero para satisfacer los deseos de Velázquez (deseoso de un carrilero diestro para su sistema de tres centrales), ha jugado siete partidos hasta ahora (cuatro de ellos en el once titular), pero nunca ha empezado un encuentro en un lateral izquierdo al que parece ahora destinado. No forma en la foto desde el 3 de marzo en casa ante el Amorebieta (0-1).

Lecoeuche, por su parte, acumula un nuevo percance en una temporada en la que ya ha sufrido una fascitis plantar y varias lesiones musculares, con el aductor como zona más afectada.

