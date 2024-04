Permanencia virtual para el Real Zaragoza

La victoria del Real Zaragoza el sábado en el derbi ha supuesto un paso de gigante para la permanencia, el gris objetivo que ha quedado tras una mala temporada, que empezó con buenos augurios y que ha estado repleta de mediocridad después. Ese botín victorioso en Huesca, el segundo conquistado con Víctor en seis partidos, dejó al Real Zaragoza con 45 puntos y seis de renta con el peligro que marca el Albacete con 39, una renta casi definitiva, una permanencia virtual, que exige de un último empujón, no más de 5 puntos en ningún caso, para cerrar el objetivo, de los 18 que restan por disputarse.

De hecho, esa sensación de que la salvación está prácticamente sellada también la respalda la historia. Y es que, con el actual sistema de competición de cuatro descensos y una Liga de 22 equipos, desde la 97-98 (26 temporadas) solo uno, el Mirandés en la 13-14, dilapidó un colchón mayor, de hasta siete puntos, y una puntuación más elevada, de 48, para acabar en un descenso que no se consumó porque bajó por sanción administrativa el Murcia de Julio Velázquez, que había acabado en cuarta posición esa temporada.

Ese precedente del Mirandés de Carlos Terrazas, que sumó dos puntos de 18 posibles en el final de Liga, en un curso en el que el cuadro jabato abrió el descenso con 50, sin consumarlo, tal y como queda dicho, es la única amenaza histórica que vive este Zaragoza. Y desde entonces, en 26 temporadas hasta la pasada, ha habido un total de 104 equipos que han acabado en la zona roja con billete antes a Segunda B y ahora a Primera RFEF.

Dos ejemplos menores

Hay otros dos ejemplos inquietantes para el Zaragoza, aunque de menor grado. El Sabadell de Lluís Carreras, otro extécnico zaragocista, dilapidó en la 11-12 nueve de renta en las seis últimas jornadas, un colchón mayor que el que tiene el conjunto dirigido por Víctor Fernández, pero el cuadro arlequinado circulaba en la jornada 36 con 42 puntos, tres menos que el conjunto aragonés. El Sabadell, por cierto, no bajó ese año pese a acabar en descenso por el castigo que vivió el Xerez. Mientras, en la 07-08, el Cádiz tenía los mismos 45 puntos en su casillero que ahora contempla el Zaragoza, pero su colchón era de cuatro con el peligro y no lo seis que tienen los de Víctor. Eso sí, a los gaditanos ese año no les salvó el descenso administrativo de un rival y sí que dieron con sus huesos en Segunda B.

En estas 26 temporadas con el actual formato los cuatro integrantes de la zona roja con billete a la categoría inferior han cambiado en 23 de los mencionados 104 descensos en las seis últimas citas, un porcentaje relativamente bajo (22,1 %) que revela que no son tan habituales los ingresos en el cuarteto de descenso en esa recta final que ahora va a afrontar el Zaragoza. Así, hasta en nueve temporadas, incluidas las dos más recientes, la 21-22 y la 22-23, los cuatro descendidos no fueron capaces de cambiar su condición en las seis últimas citas del campeonato.

Así, el Zaragoza puede afrontar el tramo decisivo del campeonato con cierta tranquilidad por su colchón y por esos antecedentes históricos, teniendo en cuenta que la actual proyección del descenso sitúa la barrera de la permanencia en los 45-46. Es previsible, por no decir seguro, que el listón estará un poco más alto, más teniendo en cuenta que todos los equipos que están en zona de descenso ahora mismo están muy vivos, tanto en lo numérico como en las sensaciones, y en las últimas jornadas siempre los inquilinos que tratan de eludir el abismo aprietan los dientes y aumentan su ritmo de puntuación.

Los míticos 50

Con todo, en muy pocas ocasiones en estas 26 temporadas en el actual sistema han sido necesarios 50 o más puntos para eludir el descenso. Solo se ha requerido en la 01-02, donde los 50 los firmó el Levante, en la 07-08, en el año en que más cambios se dieron en las últimas seis jornadas, con hasta tres y donde el Racing de Ferrol bajó con 50, en la 09-10, donde lo hicieron con ese guarismo el Cádiz y el Murcia, en la 13-14, con el mencionado caso del Mirandés (50), y en la 19-20, la temporada de la pandemia, donde el Numancia se fue con 50 y el Deportivo de La Coruña lo hizo con 51, el récord absoluto en esta etapa en la categoría de plata. En el resto de cursos, hasta 21, no hizo falta llegar a ese medio centenar de puntos para sellar la salvación y eludir el infierno que supone la tercera categoría del fútbol español.

El calendario

Al Zaragoza, para dar esos últimos pasos hacia la permanencia en la categoría de plata, esos cuatro o a lo sumo cinco puntos que le quedan por sumar, le restan tres partidos a domicilio, con las visitas al líder Leganés, este sábado, al Oviedo y al Racing de Santander. Mientras, por La Romareda, donde Víctor Fernández ha sumado una victoria (Tenerife) de las dos que lleva en esta etapa en el banquillo (la otra fue en Huesca), tienen que pasar el Burgos, el Racing de Ferrol y, ya en el epílogo liguero, el Albacete, que puede llegar ya descendido al municipal zaragozano.

Suscríbete para seguir leyendo