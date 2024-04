El noveno pasajero en la zurda

El costado izquierdo del Real Zaragoza ha pagado los errores de planificación en un puesto en el que no llegó ningún refuerzo en enero tras la grave lesión de Carlos Nieto en septiembre y en el que la fragilidad física de Lecoeuche ha añadido otro factor de cambios para que Akim Zedadka, llegado en el pasado invernal como fichaje para la derecha y que ocupó esa banda izquierda ante el Elche, en el último cuarto de hora, y en la segunda parte del derbi en El Alcoraz, sea el noveno inquilino de esa posición, ya sea de lateral en sistema con cuatro atrás, o de carrilero si el Zaragoza, sobre todo con Velázquez aunque también el sábado pasado frente al Huesca, ha jugado con tres centrales. Antes, Nieto, Lecoeuche, Fran Gámez, Borge, Mollejo, Valera, Francho y Francés han pasado por esa difusa banda, en la que habría hasta un décimo inquilino si se cuenta la Copa, donde Juan Sebastián, el lateral diestro del filial, ocupó ese flanco en la eliminación a manos del Atzeneta.

Zedadka, lateral o carrilero diestro puro, aunque en Francia había actuado de forma puntual en la banda izquierda en el Lille, su club de origen y del que ha llegado a préstamo, llegó sobre la bocina del mercado de enero porque la decidida apuesta de Julio Velázquez por el sistema de tres centrales dejaba las variantes de Mollejo y Valera, además de la de Lecoeuche, en la zurda, pero para la diestra, si el técnico pucelano no miraba al filial, que lo hacía poco o nada, solo estaba Fran Gámez, ya que a Borge, después lesionado de gravedad, lo consideraba central y tampoco era un futbolista muy de su agrado.

El Zaragoza, su dirección deportiva había intentado desde septiembre un fichaje de un lateral izquierdo, cuando Nieto cayó lesionado en Cartagena en la quinta jornada. No tardó en descartar la posibilidad del mercado del paro y miró hacia enero primero con Tasende (Villarreal B) y sobre todo después con el retorno de Chavarría, sin minutos entonces en el Rayo. Salinas (Elche) fue otra vía, pero el cambio que parecía permanente de dibujo con Velázquez hizo variar las miras y reforzar el costado diestro, una decisión que visto el resultado no ha sido certera.

El caso es que Nieto empezó la temporada como indiscutible y a gran nivel en el carril zurdo de lateral mientras Lecoeuche, firmado por dos años, trataba de superar una fascitis plantar. El zaragozano cayó con un desgarro muscular grave en la musculatura isquiotibial el 10 de septiembre en el Nuevo Cartagonova y ahí debutó el francés, que había llegado para competir ese puesto. Tres días después sufrió una lesión muscular, en el aductor, que le tuvo de baja dos partidos. Entonces, ante el Racing, Escribá optó por Fran Gámez como lateral izquierdo, con mal resultado, y en Ferrol fue Borge, y que también lo haría en Andorra, el que ocupó ese puesto. Volvió Lecoeuche con varios partidos aguantando al límite y con sobrecargas al terminar, pero se lesionó en el isquio en Albacete, en el debut de Julio Velázquez, que ahí optó por Borge, para no volver a recurrir más al canterano de Binéfar como lateral zurdo. Y casi para ningún otro momento.

Valera y Mollejo, carrileros

Una semana después, frente al Leganés, llegó el paso a los tres centrales y con Germán Valera como carrilero zurdo, apuesta que duró cuatro partidos a buen nivel hasta que se lesionó ante el Levante al cuarto de hora de la segunda parte. Francho, primero, y Mollejo, en los últimos minutos, ya en ambos casos con defensa de cuatro, acabaron ese duelo ante los granotas en ese puesto en el último partido de 2023. Tras el parón y en Elda, Lecoeuche llegó justo para ser titular y fue el elegido para el carril, aunque solo fue el preludio de la decidida vía que supuso Mollejo durante varios partidos, hasta 5, como dueño de esa ala. Sin embargo, la era de Velázquez acabó con defensa de cuatro y con Francés, el mejor central en rendimiento, jugando de lateral en la segunda parte ante el Amorebieta y en Pucela frente al Valladolid.

Víctor, que lleva ya dos semanas viendo entrenar con el grupo de forma progresiva a Nieto, aunque no está aún para volver, recuperó a Lecoeuche para el once como titular fijo al ser el único lateral zurdo disponible, pero ante el Elche ya no pudo terminar el partido para que Zedadka ocupara ese flanco a pie cambiado, historia que se repitió en Huesca, donde el francoargelino rindió a buen nivel, aunque de carrilero en el sistema de tres centrales y no de lateral, después de la lesión de Leceouche en la primera parte en el aductor. Decisión que tiene todas las papeletas de continuar el sábado en Butarque ante el Leganés.

