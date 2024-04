Liso: "Estoy viviendo un sueño"

Es, sin duda, el zaragocista de moda. Su gol en El Alcoraz, donde disputó su segundo partido como titular en el primer equipo, rescató a un Real Zaragoza herido de gravedad tras el tanto inicia del Huesca al que el canterano, de apenas 19 años, reanimó hasta recuperar las constantes vitales. Liso, aún en edad juvenil, lideró una victoria con sabor a redención y a permanencia para convertirse en uno de los nuevos ídolos de un zaragocismo que ya coreó su nombre en la capital altoaragonesa. “Estoy viviendo un sueño, la verdad. He trabajado mucho para que llegaran estos momentos y estas oportunidades y he intentado aprovecharlo al máximo”, afirma el aragonés, ya más consciente de la dimensión de su hazaña en el derbi. “El sábado, en caliente, seguramente no sabía lo que había hecho, pero unos días más tarde ya me di cuenta de que marcar un gol con el equipo de tu vida es lo que siempre habías soñado y por lo que habías luchado tanto. Pocos pueden decir que lo han hecho y yo soy un privilegiado”.

Su estruendosa irrupción, derribando a golpes la puerta del primer equipo, le mantiene en una nube de la que, en todo caso, no está dispuesto a bajar. “Quién me iba a decir a mí todo esto hace dos meses. Ha venido todo de repente y lo estoy llevando relativamente bien. El debut, la titularidad, el gol…la verdad es que es impactante. Emilio (Larraz, entrenador del filial) me dijo que debía estar preparado para lo que pudiera pasar y es lo que he intentado hacer”, asegura Liso, que pone su velocidad y desborde al servicio del equipo y sus necesidades. “Soy un jugador de espacios, recorridos largos y repetición de esfuerzos y trato de dar el máximo en la posición en la que el míster crea conveniente. Quiero seguir creciendo y aprendiendo de mis compañeros y la verdad es que me es indiferente dónde jugar”, afirma.

"Sabemos que somos capaces de ir a Leganés y ganar y, de hecho, estamos preparados para intentar ganar todos los partidos que quedan"

Así que Víctor manda. El técnico, que tiró del canterano nada más hacerse con las riendas del Zaragoza, está obteniendo la mejor respuesta a su gran apuesta personal por el extremo. “Se me hacía raro porque la última vez que vino al Zaragoza yo era recogepelotas y es impactante que después te entrene alguien como él. Me transmitió tranquilidad, confianza y me ha ayudado mucho a seguir creciendo”, valora el jugador, que agradece el “gran apoyo” que ha supuesto la nutrida presencia de canteranos en el vestuario. “Es una gran piña y eso hace que todo sea muy llevadero. He recibido mucho apoyo por parte de todos. Soy una esponja y trato de hacer en el campo todo lo que me dicen. Tengo 19 años y me queda mucho por aprender”, asevera.

Pero el trabajo aún no ha terminado. El triunfo en Huesca ha dado tranquilidad, pero el Zaragoza todavía no tiene garantizado el sosiego absoluto, aunque el aragonés tiene claro que llegará pronto. “Estamos tranquilos. Sabemos que somos capaces de ir a Leganés y ganar y, de hecho, estamos preparados para intentar ganar todos los partidos que quedan. Nuestra confianza es muy elevada y eso nos ayuda muchísimo”, subraya el canterano, dispuesto a bajar a ayudar al filial (clasificado ya para disputar el playoff de ascenso a Primera RFEF) si el club así lo considera. “Estoy aquí para ayudar y daré el cien por cien sea donde sea y jugando donde me digan”, indica Liso, que celebra su reciente renovación hasta 2027. “Es el club de mi vida y quiero estar aquí, así que para mí supone una felicidad enorme poder disfrutar de mis compañeros y de mi ciudad. Es algo inigualable”.