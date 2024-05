Víctor Fernández: "Yo no habría configurado así la estructura de la plantilla"

Alto y claro. Los mensajes de Víctor Fernández no entienden de medias tintas ni postureo. Al técnico aragonés no le gusta un pelo cómo se conformó la plantilla del Real Zaragoza y así lo ha dejado claro este sábado en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Oviedo. “Yo no habría confeccionado así la estructura técnica (de la plantilla) o es que hay jugadores que no han aportado lo que esperábamos y, con ellos, seguramente yo no estaría aquí”, asevera Víctor, que razona su lamento. “Solo tenemos dos mediocampistas, no teníamos laterales izquierdos ni extremos y hay que adaptarse a lo que hay sin llorar y sin excusas. No voy a ser tan torpe de imponer una idea de fútbol cuando no tienes los jugadores para ello. Un modelo lo hacen los futbolistas que tienes y un entrenador nunca puede estar por encima de un modelo”, explica para referirse a su decisión de apostar por tres centrales, una disposición táctica que apenas ha utilizado a lo largo de su carrera. “Fue un cambio con el que ganamos. Un entrenador tiene que alinear, lo que es un arte y no es fácil, pero lo que pretendo es defender y atacar con once. Con todo, nos dará para conseguir el objetivo”, afirma.

Porque, a pesar de la “bofetada” que supuso la derrota ante el Burgos, Víctor está convencido de que el equipo se repondrá y logrará salvar el pellejo. “El partido lo perdimos nosotros, con errores como la inexistencia de vigilancias que hemos intentado corregir. El equipo siempre se ha levantado cuando se ha caído y ahora también lo va a hacer, es nuestra obligación”.

El técnico, que solo recupera a Lecoeuche “porque la lesión de Mollejo es más grave y hemos preferido ser prudentes y no arriesgar”, se lleva a Oviedo a Operé, Cuenca y Terrer, al que la falta de centrocampistas (“no soy nada optimista con Francho y Marc”) convertirá en un jugador “muy necesario en este tramo final”. En el Tartiere, en todo caso, jugarán “Cristian y diez más. No voy a renunciar a uno de los mejores jugadores de la categoría, si no el mejor”, confirma el entrenador. “Nuestras bajas son exageradas y excesivas, pero también vamos a tener nuestras opciones de ganar a un claro candidato al playoff. Me gusta mucho su plantilla y su entrenador, con jugadores con buen pie por dentro, velocistas en los costados y mucha experiencia, pero también le cuesta ganar los partidos y hay que afrontar el partido como si fuera una final”.

Si el Zaragoza es capaz de llevarse los tres puntos de tierras asturianas habrá dado un paso definitivo para la salvación o, al menos, así lo cree el técnico. “No sé si será suficiente, pero un partido hay que ganar y debemos hacerlo ya. Ojalá el domingo lo celebremos tomando unas cervezas”, indica Víctor, que admite que esperaba semejante sufrimiento. “Lo preveía, sí. Mi diagnóstico como forofo lo tenía claro y cuando estás dentro conoces las interioridades. Somos un equipo con virtudes, potenciales y carencias y era consciente de que iba a ser muy difícil pero se nos ha complicado más por las bajas de jugadores que dan mucha energía”.