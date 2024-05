Apelación mantiene el castigo a Toni Moya

No hubo sorpresas en el Comité de Apelación, que mantiene la segunda amarilla que Ais Reig le mostró a Toni Moya en Oviedo después de una entrada del jugador del Real Zaragoza sobre Colombatto, con un pisotón involuntario, que el árbitro concedió la ley de la ventaja para mostrarle la amonestación al acabar la jugada, algo que la normativa pide no realizar. El jugador deberá cumplir el partido de sanción salvo que el Tribunal de Arbitraje del Deporte conceda la cautelar al Zaragoza para estudiar el caso, algo que decidirá esta tarde o a más tardar mañana. Toni Moya había visto la primera amarilla en el Tartiere en el 53 por protestar y vio la segunda 20 minutos más tarde por esa acción.

"Este Comité de Apelación debe concluir, atendiendo al análisis de la prueba videográfica aportada, que no es posible desvirtuar el contenido del acta arbitral, debiendo prevalecer lo consignado en la misma, todo ello sin perjuicio de otras posibles y respetables interpretaciones que en ningún caso supondrían que lo redactado en el acta sea inverosímil o manifiestamente imposible y, por tanto, pueda incardinarse en el concepto de error material manifiesto", asegura Apelación, que concluye: "De conformidad con cuanto antecede, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto. La desestimación del recurso de apelación interpuesto, excusa a este Comité de resolver la suspensión cautelar solicitada por el recurrente en otros".

El Comité de Disciplina, que también depende de la Federación Española de Fútbol, ya mantuvo el miércoles el castigo a Moya y ahora las tímidas esperanzas zaragocistas se centran en el TAD, que depende del CSD y no de la RFEF. Con todo, la cautelar no parece demasiado factible y todo apunta a que Moya será baja ante el Racing de Ferrol, uniéndose a las ausencias de Guti, Francho, Marc Aguado, también centrocampistas, Rebollo, Borge y Lluís López. Del filial han estado en el entrenamiento de este viernes Vaquero, Cuenca, Terrer y Operé, que apuntan a entrar en la lista de convocados junto a Liso para un partido en el que vuelve tras su lesión Mollejo.