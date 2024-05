Víctor Fernández: "Solo la victoria nos dará luz, hay muchos claroscuros"

En la antesala de un partido que puede ser fundamental para el Real Zaragoza, la visita el domingo a La Romareda de un Racing de Ferrol con solo ya tres jornadas por delante y con la permanencia sin atar, Víctor Fernández lanzó un mensaje optimista, aunque sin restar un ápice de importancia al duelo. "Solo la victoria nos dará luz, hay muchos claroscuros aún. No es un partido definitivo, no creo que lo sea, aunque ojalá sí se dé así, ganando y si no lo hacen los rivales", aseveró el entrenador, que pide centrarse en el presente, porque "nunca podremos construir un futuro positivo y feliz, si no resolvemos el presente. Lo más importante es lo más inmediato. Y hay que resolverlo. Ya dije que esto sería muy largo y muy duro y me esperaba estas dificultades", aseguró el entrenador.

En ese contexto, el apoyo de la grada se revela fundamental, aunque Víctor ahí sí que no tiene dudas de que el zaragocismo responderá a la llamada. “Somos mucho más con la afición y mucho menos sin ella. Sé que vamos a estar superarropados y que el domingo nos va a acompañar masivamente, empujando y rugiendo. Nos va a empujar al triunfo. Sabemos que nos va a tocar sufrir, pero de este modo luego la alegría será mayor. Sólo tengo palabras de agradecimiento a la afición, porque el jugador número 12 lo vamos a tener desde el primer segundo", destacó Víctor, que no criticó, sino al contrario, la decisión del Zaragoza de no promover algún mensaje de unidad para este partido desde la propiedad, en una semana en la que él ha sido el único protagonista ante los micrófonos y se ha alentado a la afición por redes sociales desde la SAD. "No tengo ninguna queja en este sentido. El mensaje de unidad ha estado siempre desde el club y lo ha transmitido a los jugadores en el vestuario. El club ha hecho lo que debía hacer para que el zaragocismo nos arrope".

El balance del entrenador ha sido de 9 puntos de 27 posibles desde su llegada, unos números bajos, que lógicamente no satisfacen a Víctor: "Satisfecho y feliz plenamente estaría si lleváramos 27 de 27. En la medida que te alejas de eso la insatisfacción aumenta, ya que quiero ganar siempre. Me esperaba las dificultades, sí, dije que iba a ser largo y duro, lo que no contaba es con la cuota exagerada de lesiones y bajas, casi siempre en la misma línea", afirmó el técnico, en referencia sobre todo a las ausencias en el medio que para este partido ante el Racing de Ferrol dejan fuera a Moya, Guti, Francho y Aguado. "Entre todos y contando con la afición lo vamos a sacar", sentenció, añadiendo que este choque no requería de una incidencia mayor en el plano psicológico, porque "este no es un encuentro en el que tengas que insistir para eso. Todos somos muy conscientes de lo que nos jugamos. No nos podemos equivocar, hay que afrontar el partido con la máxima presión, aunque positiva, y concentración, pero dándoles a los jugadores un espacio de tranquilidad".

Como es habitual, Víctor dedicó encendidos elogios al rival de turno, en este caso al Racing de Ferrol, recién ascendido y que roza la promoción, a cuatro puntos, cuando ya se han disputado 39 jornadas. “Ha hecho muy bien las cosas como refleja la clasificación a tres jornadas del final, ya que a estas alturas la tabla no engaña. Es un rival muy complicado, con una propuesta futbolística muy identificable y con varios jugadores desequilibrantes. Es un equipo alegre, valiente, que va a por los partidos y muy bien organizado. Un enemigo poderoso”, espetó el entrenador zaragocista.

De este modo, apostó por ganar "los tres partidos que quedan, porque ahora los puntos tienen una importancia decisiva, aunque no definitiva", aseveró, sin darle valor al hecho de jugar después que los rivales por el descenso. "Nunca se sabe lo que es mejor, contra el Burgos jugamos los últimos y no dimos una buena respuesta sabiendo los resultados. Sé cómo tenemos que jugar y afrontar el partido, y lo debemos hacer con la convicción de la victoria. Depende de nosotros, no hay que mirar a los demás”.