'Multiusos' Francés, el candidato claro para la medular

Si Víctor Fernández no cambia de opinión en el entrenamiento del sábado, donde se prepara la estrategia y se pulen los detalles antes del choque ante el Racing de Ferrol, ya que la sesión del viernes es la más suave de la semana, Francés es el candidato más firme, el elegido para ocupar la medular del Real Zaragoza. Los entrenamientos del miércoles y del jueves han dejado clara la pista de adelantar al central, el jugador que más regularidad en el nivel ha mostrado todo el curso, para acompañar a Grau en el medio, una alternativa que tiene ventaja sobre los canteranos Lucas Terrer y Vaquero, que el jueves se reintegró al grupo tras el golpe que sufrió en el muslo en la ida del playoff ante el Pontevedra. Víctor aún puede cambiar de idea o los comités, Apelación y llegado el caso el TAD con la cautelar, levantar la sanción a Toni Moya, algo muy improbable, pero ahora mismo todo apunta a que Francés es el elegido.

Víctor advirtió a su llegada que no iba a situar futbolistas fuera de posición, pero Mouriño hasta el derbi ante el Huesca fue el lateral derecho, aunque en El Alcoraz la defensa pasó a ser de tres centrales con Gámez de carrilero, lo que se ha mantenido desde entonces, mientras que Zedadka, por las bajas de Nieto y Lecoeuche, que ya tuvo minutos en Oviedo, ha jugado de lateral zurdo, posición que no le es desconocida del Lille, su club de origen, el que lo cedió en enero al Zaragoza. El lateral derecho francoargelino ha cumplido además a muy buen nivel en ese costado zurdo, a pie cambiado. Francés ha jugado con Víctor de central diestro en una zaga de cuatro y zurdo con la de tres, además de muy puntualmente de lateral zurdo, posición en la que acabó ante el Valladolid, de inicio, en el último partido de Velázquez.

El posible once

Víctor valora de Francés su experiencia, con más de 100 partidos de zaragocista, su capacidad física y de adaptación a diferentes perfiles, además de su precisión en el desplazamiento en largo de balón. Si acaba jugando con Grau, la defensa será de cuatro, con Mouriño y Jair en el eje y con Fran Gámez en la derecha para que en la izquierda Zedadka tenga más papeletas que Lecoeuche, ya recuperado de su lesión en el aductor en el derbi. Valera entraría en el costado derecho y Liso en el izquierdo para que Maikel Mesa se situara por detrás de Azón, cambiando el dibujo de tres centrales de los últimos cuatro partidos.

Lucas Terrer y Vaquero, que este jueves entrenó con el grupo con un vendaje en el muslo izquierdo por un golpe, estarían en la lista, al menos uno de los dos, o ambos, pese al duelo del Aragón ante el Pontevedra de la vuelta del playoff que también se juega el domingo. Para el duelo ante el Racing de Ferrol no están los centrocampistas Francho y Guti, lesionados, además de Toni Moya, sancionado, salvo dictamen contrario de los comités, mientras que Lluís López, al que Víctor situó en el medio en el tramo final ante el Elche, también está lesionado con un esguince de rodilla leve que sufrió ante el Burgos.

Vuelven Mollejo y Vallejo

Así, la medular está bajo mínimos y las miradas señalan a Francés, multiusos de siempre en la zaga, porque con el eje como posición preferencial puede actuar en ambos costados (de lateral zurdo le dio la alternativa Víctor en Socuéllamos en Copa en la 19-20) y que ahora apunta a estrenarse en el medio. Además de esas bajas, el meta Rebollo, Borge y Nieto tampoco estarán ante el Racing de Ferrol, donde Víctor recupera a Mollejo, tras superar una lesión en el cuádriceps que le ha dejado fuera siete semanas, aunque no está para más de media hora, y Manu Vallejo, que no estuvo en Oviedo por una tendinitis en la rótula, si bien apenas cuenta para el entrenador.