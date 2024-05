La vida en el filo

Tres jornadas para el final y este gris y mediocre Real Zaragoza todavía no ha sido capaz de sellar la salvación. Los 46 puntos en las 39 jornadas le suponen que no pueda respirar tranquilo y menos lo hizo este sábado, cuando el Amorebieta asaltó el Heliodoro Rodríguez López para dejar la raya del descenso a dos puntos, teniendo en cuenta que el Alcorcón si vence al Valladolid puede sumarse a la puntuación de los vascos (44). Haga lo que el cuadro alfarero, la sensación de vivir en el filo será pues ya terrible cuando el Zaragoza salte a La Romareda para medirse al Racing de Ferrol (21.00 horas), un partido donde solo cabe la victoria, donde ganar es el pasaporte a una salvación virtual, nunca en ningún caso matemática en esta jornada, pero no hacerlo aumenta el rugir de las sirenas hasta el infinito.

Hay mucho en juego este domingo por la noche para este Zaragoza repleto de bajas, eso sí, pero que no encuentra el rumbo, en el que Víctor logró frenar la caída de resultados, pero no ha podido darle vuelo al equipo, con un balance de 9 puntos de 27 que deja muy al lado cualquier consideración estética o de sensaciones. Lo que importan son los puntos y por ahora el entrenador zaragozano, en nueve jornadas, no ha logrado un buen rendimiento y, por eso, llega a las tres citas finales sin los deberes hechos. Lo tiene cerca, es verdad, pero no debe esperar fallos de los rivales, ni fiarse un ápice. Al contrario, tiene que ganar y olvidarse de todo, dar carpetazo a una temporada nefasta y mirar al futuro empezando a tomar decisiones, que hay mucho por hacer en ese sentido, en la dirección y en la plantilla.

Con ese objetivo, único e ineludible, debe saltar a La Romareda. Aseguró Víctor que con el apoyo de la afición se iba a salir de esta situación para dar los pocos pasos que restan para sumar tan sufrida permanencia, un objetivo impropio, lo que no se puede olvidar bajo ningún concepto, por cierto. Por lo civil o por lo criminal, que dirían los más clásicos, el Zaragoza debe volver a encontrar el camino en casa, donde acumula demasiadas decepciones, con solo 7 triunfos, y darle una sonrisa a un aficionado que empezó el curso con la ilusión de que esta vez, la undécima, era la vencida y que ha pasado después por la decepción y ahora por la angustia por todo lo que implicaría la catástrofe de un descenso a Primera RFEF viendo a un equipo que, tras el pleno al 15 en el arranque del campeonato, es el peor de la categoría desde la sexta jornada. No se merece la afición semejante pesadilla y debe acabarla un Zaragoza que necesita más eficacia en su fútbol, pero también cerrar su portería, porque lleva siete semanas seguidas encajando, lo que con su poca pegada es letal.

El Racing de Ferrol llega con el deseo de apurar sus opciones de promoción, a 4 puntos ahora y con una bajada en su nivel en la segunda vuelta después de ser la sensación de la Liga tras su retorno a Segunda el verano pasado. Fuera de casa, el equipo de Cristóbal Parralo ha perdido mucha fuerza, con siete partidos sin ganar, seis derrotas y un empate, aunque el Burgos también llegaba aquí como uno de los peores visitantes y ganó.

Cinco zaragocistas

El rival, con un 4-2-3-1 y la duda en la mediapunta entre Señé y Héber Pena, tiene las bajas de Chuca, Sabin Merino, Castro, Manu Justo y Vadillo. Es vertical y poderoso en las transiciones, pero ahora concede demasiado atrás. El exzaragocista Bernal, apuntado en la agenda de refuerzos del club, aunque a la espera de la última palabra de Víctor, es su faro en el medio y Álvaro Giménez su referencia arriba. Clemente, otro exblanquillo, retorna al once en el eje y Delmás estará en el banquillo, mientras que Sabin no puede jugar por la cláusula del miedo en su cesión. No hay peor cuña que la de la misma madera. Ojalá eso no suceda hoy para acabar ya con esta agonía.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Zedadka; Jaume Grau, Lucas Terrer; Mollejo, Maikel Mesa, Liso; Azón

Racing de Ferrol: Cantero; Cubero, Jon garcía, Clemente, Brais; Álex López, Jesús Bernal, Señé; Iker Losada, Nico Serrano y Álvaro Giménez.

Árbitro: Guzmán Mansilla (C. Andaluz)

Hora: 21.00

Estadio: La Romareda

