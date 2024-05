Manu Hernando: "El Zaragoza está prácticamente salvado, apuesto a que no baja"

Menuda ilusión hay en Santander, con el Racing a solo un punto de sellar la promoción matemática, el estadio lleno…

Imagínese, si ya durante todo el año la gente ha estado muy volcada ahora que lo tenemos ahí, rozándolo, pues ni le cuento. Estamos ya con muchas ganas de que empiece el partido y acabar esto de la mejor forma, con esa plaza de promoción y el sueño de luchar por el ascenso. El objetivo principal de esta temporada era la permanencia, pero se ha dado con un bloque que ha funcionado muy bien, que ha sacado la mejor versión de muchos jugadores y que poca gente se esperaba. Se ha dado con un equipazo que puede plantar cara a cualquiera y así lo estamos haciendo.

Tres victorias seguidas, cinco sin perder, el segundo equipo más goleador. Les sobran argumentos para proclamar que están en forma.

Para mí la clave, por encima de lo que digan los datos y que es evidente que arriba tenemos mucha pegada, mucho gol, somos muy fuertes ahí, es que nos faltaba hace un tiempo dar un paso adelante en defensa y ahí se ha dado a nivel colectivo. Ese compromiso, la solidaridad, el sacrificio que el míster nos ha inculcado, el ser un equipo, aprender a estar en bloque bajo y a disfrutar defendiendo se están notando mucho en los últimos partidos. Y, como arriba tenemos tanta pólvora y nos hace falta muy poco para meter gol, pues los resultados llegan.

"Hay técnicos que tácticamente son excelentes, pero la gestión de grupos la llevan peor. José Alberto hace ambas cosas perfectamente"

¿Qué factor de importancia tiene José Alberto en la temporada del Racing? Está viviendo su momento en el banquillo, el de máxima exposición

Como entrenador es muy bueno, porque sabe sacar el máximo de cada jugador. Hay técnicos que tácticamente son excelentes, pero la gestión de grupos la llevan peor. José Alberto hace ambas cosas perfectamente, los que juegan menos desean que les llegue la oportunidad y los que estamos ahí apretamos para no caernos del once, el vestuario está muy enchufado y eso te da la vida, porque juegue quien juegue lo hace bien.

El Zaragoza llega con muchas urgencias al partido, con la necesidad de amarrar la permanencia tras una temporada muy gris.

Desde la distancia se palpa que están viviendo un año muy complicado, no han llegado a estar en un momento crítico, pero en los puntos seguro que todos esperábamos que estuviera bastante más arriba. Eso no quita para que sea un muy buen equipo, el proyecto que hicieron a principio de temporada tenía muy buena pinta, con jugadores de nivel, por lo que seguro que ganarle será durísimo. Me imagino que el Zaragoza, aunque no viva una situación crítica, sí estará deseando sumar esos puntos y cerrar la permanencia, aunque nosotros también nos jugamos muchísimo, la posibilidad de llegar a Primera, lo que nos va a cambiar la vida a todos. No sé qué va a pesar más en el aspecto motivacional, si lo suyo o lo nuestro.

"El Zaragoza tiene jugadores con mucha experiencia que seguro han vivido situaciones parecidas. No creo que estén nerviosos, ellos van a venir a ganar y a cerrar la permanencia y seguro que no les va a superar la presión"

¿Esperan un Zaragoza nervioso?

No lo sé, supongo que no, porque tiene jugadores con mucha experiencia que seguro han vivido situaciones parecidas. No creo que estén nerviosos, ellos van a venir a ganar y a cerrar la permanencia y seguro que no les va a superar la presión.

¿Cómo se puede explicar que un equipo que comienza líder, con 15 puntos de 15 posibles, haya tenido semejante caída?

Es que en esta categoría, con la igualdad que hay pueden pasar esas cosas. Y también al revés, mire lo mal que empezó el Oviedo, que iba penúltimo tras 7 jornadas y dónde está ahora. El Zaragoza empezó muy fuerte y no sé si esa era la realidad del equipo…

¿Pero el Zaragoza solo tiene plantilla para ser decimoquinto tras 40 jornadas?

Cuando jugué contra ellos, con el Amorebieta en diciembre, sí que vi un rival muy difícil de superar y los encuentros que he visto por televisión siempre lo vi cerca de ganar, pero es que esta Liga es así, no hay una superioridad excesiva y se decide todo por detalles. Seguramente en muchos encuentros no les ha salido cara y lo están pagando.

"Con Toni Moya me enfrentaba contra él cuando estaba en el Atlético y siempre me pareció un muy buen jugador. Coincidí en el Madrid con Jaume Grau y también me parece un futbolista muy top"

¿A quién destaca?

De mi recorrido cuando estaba en la cantera del Real Madrid recuerdo a Toni Moya, que me enfrentaba contra él cuando estaba en el Atlético y siempre me pareció un muy buen jugador. Coincidí en el Madrid con Jaume Grau y también me parece un futbolista muy top, no ha tenido este año esa continuidad que esperaba, pero tiene nivel. Con Francés no pude encontrarme en la sub-21, aunque estuvimos cerca de hacerlo, pero desde luego es un gran central y se oye hablar mucho y bien de él, por algo será.

¿Ve al Zaragoza bajando?

Yo diría que no baja, sería algo muy crítico, muy rocambolesco, si es que está prácticamente salvado… Si tengo que apostar, lo hago a que no va a descender.

Usted llegó al Amorebieta en verano y, jugando mucho allí, al final del mercado de enero pudo salir al Racing. No es muy común eso

El Amorebieta se portó muy bien conmigo, el director deportivo me dio facilidades, me dijo que me convenció para que fuera allí firmando un año para hacer una buena temporada y salir y que, como lo había conseguido solo en seis meses, no me iba a negar esa opción.

"Lo de Félix Garreta es un golpe duro y cada noticia que sale positiva es un alivio, no me quiero imaginar lo que estará pasando su familia. Ha sido jodido asimilar lo sucedido y que progrese y mejore es una gran alegría"

Amorebieta le dio la oportunidad tras su paso por el Tondela de demostrar que seguía estando ahí…

Ya había jugado antes en el Racing y en la Ponferradina, donde tuve una lesión jodida de rodilla, decidí irme a Portugal y estaba deseando volver, regresar a la rueda de la Segunda, mostrarme otra vez y lo mejor que pude hacer fue fichar por ese equipo el verano pasado. Ahora, el siguiente reto que me pongo es jugar en Primera, no me marco un techo, creo que no es bueno, pero la idea es llegar algún día a la élite y ojalá con el Racing. Si se cumple, ya pondré el reto un poco más alto y mantendré la ambición.

Allí en el Amorebieta su compañero en la zaga era Félix Garreta, que ha estado en coma por un accidente doméstico….

Ha sido un golpe duro y cada noticia que sale positiva es un alivio, no me quiero imaginar lo que estará pasando su familia. Ha sido jodido asimilar lo sucedido y que progrese y mejore es una gran alegría, con el deseo de volver a verlo en un campo de fútbol. De momento, se está recuperando, aunque imagino que le queda por delante un proceso aún largo.

José Alberto: "Todos pensábamos que el Zaragoza era un claro candidato a ascender" El entrenador del Racing de Santander aseguró que no mira al 'playoff' de ascenso a Primera División y que solo piensa en lo que tienen que hacer para ganar al Zaragoza y certificar la promoción "lo antes posible". Prevé un partido "muy difícil", y que se deben de centrar en ellos mismos porque el Zaragoza varía su formación de juego, ya que hay veces que juega con cuatro defensas y otras con cinco. "Manejan varias estructuras de juego y nosotros, en las semanas en las que no sabemos muy bien qué va a plantear el rival, hemos de centrarnos en nosotros mismos". Además, el técnico asturiano cree que fuera de casa los números de su rival son "más que aceptables", y que tienen una "gran plantilla", que también "se juegan mucho. Son muy intensos, tienen muchas piernas y transitan muy bien. A principio de temporada todos pensábamos que era un claro aspirante a ascender, pero la dificultad de esta liga es muy grande".

