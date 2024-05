Víctor Fernández apunta a seguir como entrenador

Con la salvación matemática ya cerrada el Real Zaragoza debe dar los primeros pasos del nuevo proyecto y la primera decisión, la que marcará el resto, es la de Víctor Fernández, que tal y como contó este diario, tiene que establecer si mantiene el contrato que firmó a su llegada el 10 de marzo por una temporada más o si ejecuta el que quedó también pactado con la propiedad para ser el nuevo mánager, con decisión en el ámbito deportivo y representatividad institucional, por tres años, hasta 2027. La decisión del entrenador zaragozano marca el pistoletazo de salida y provoca un efecto dominó en la que la primera consecuencia directa afecta al futuro de Juan Carlos Cordero como director deportivo y en la confección de la plantilla, un aspecto en el que el club ha vivido una parálisis absoluta estos dos meses, desde la llegada de Víctor a la espera de cerrar la salvación.

Ahora mismo, la intuición más clara es que el entrenador seguirá en su puesto en el banquillo, acompañado por David Navarro como segundo, y que intentará sacarse la espina de retornar con el Zaragoza a la élite, lo que tuvo cerca en el curso de la pandemia, en la 19-20, pero todo se hizo demasiado mal tras el parón por el covid. Eso sí, Víctor ya ha hablado con los representantes de la propiedad, con Raúl Sanllehí, como director general, y con Mariano Aguilar como consejero, al margen de que lo haya podido hacer con otros miembros de la misma, también con el presidente, Jorge Mas, si bien el dueño del Inter Miami solo tiene un pequeño porcentaje en el grupo inversor que es propietario del Zaragoza, Real Z LLC.

Allí, además, las conexiones son múltiples con el Atlético de Madrid y Carlos Bucero, director de Fútbol, tiene mucho que decir, igual que el CEO de Alliance Global Partners, Alberto Marrero, hijastro de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado rojiblanco, y máximo responsable de esta sociedad que coordina a todos los clubs que tiene el grupo inversor (Millonarios, Lens, Calcio Pádova, Inter Mami, Zaragoza, el Atlético y sus franquicias, Ottawa y San Luis).

El aviso del entrenador de jugar con fuego Las palabras de Víctor tras el partido en Santander resultan esclarecedoras de lo que quiere el técnico en este proyecto. "Estamos teniendo demasiados avisos: hay que recapacitar sobre lo que está ocurriendo, porque no es de este año: llevamos 4 años salvándonos en la jornada 40. Esto es un sufrimiento insoportable como zaragocista. Hay que ser muy comedidos en todo y aprender desde el autoanálisis, la humildad y reconocer en lo que nos hemos equivocado", dijo, para añadir: "Ojalá este momento sea el renacer del Zaragoza, que sea una oportunidad del futbol para volver a renacer, porque el que juega con fuego al final se quema", afirmó.

Víctor quiere una amplia reestructuración de la plantilla, que no es sencilla porque al margen de cesiones solo Gámez acaba contrato, y esa revolución no sería inferior al 60%, con más de una decena de fichajes y muchos cambios en todas las líneas. Con una transformación que permita optar al Zaragoza a ser un candidato al ascenso después de una temporada en la que pareció serlo de inicio, tras un mercado de fichajes de verano aplaudido, y que se cayó después por no pocos problemas, sobre todo las lesiones, la apuesta por Velázquez y la mala ventana invernal de refuerzos.

El técnico tiene en mente también, por ejemplo, intentar convencer a Francés para que siga, aunque no es nada factible que eso se dé, porque debe renovar y tiene posibilidades en Primera, la más firma la del Alavés. También están pendientes las renovaciones de Azón, Francho o Aguado, sobre las que no se ha dado ningún paso, lo mismo que con Francés. En todo caso, lo primero es delimitar la composición del organigrama de la entidad. Si Víctor sigue de entrenador, el siguiente paso es establecer la continuidad de Juan Carlos Cordero.

La cohabitación entre ambos en ese rol actual no ha sido la mejor, con algunos roces en el camino, y desde luego que cualquier intento de prorrogar ese statu quo pasa por una larga reunión entre ambos y con la propiedad para que quede muy clara la línea a seguir en el margen de maniobra y en la capacidad decisoria, teniendo en cuenta que Víctor no es un entrenador al uso en ese aspecto, algo que ya vivió Lalo Arantegui en la anterior etapa del técnico. Y eso con la dificultad añadida en la actualidad de que el grado de autonomía de los dirigentes en el día a día en el Zaragoza es menor que antaño, ya que el club está integrado en la mencionada estructura del grupo inversor, con las sinergias y las decisiones conjuntas como modelos de funcionamiento.

Indemnización a Cordero

Si esa cohabitación es imposible entre Víctor y Cordero en el actual marco de reparto de funciones el Zaragoza deberá buscar un nuevo director deportivo, teniendo en cuenta que al ejecutivo cartagenero, llegado en enero del año pasado tras desvinculase del Tenerife, le queda un año más de contrato y su salida exigirá una indemnización importante, porque ahora mismo no contempla la dimisión.

Si Víctor se integra en el organigrama de la entidad con ese cargo de mánager, con capacidad de representación y de asesoría del club, es mucho más difícil si cabe que siga Cordero

Si Víctor se integra en el organigrama de la entidad con ese cargo de mánager, con capacidad de representación y de asesoría del club, es mucho más difícil si cabe que siga Cordero, ya que estaría por debajo del actual entrenador en la SAD y la vía más clara sería la llegada de otro director deportivo, o un secretario técnico, y la reorganización de esa área para que además también se fichara un entrenador que concordara con la idea futbolística de Víctor, por lo que el grado de revolución sería mayor. En principio y tras esas conversaciones con el club la idea del entrenador es seguir, sea en el puesto que sea, y no se contempla que deje la entidad, aunque es obvio que su decisión definitiva debe llegar cuanto antes.

