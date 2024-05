El Real Zaragoza quiere un proyecto con Cordero y Víctor

El Real Zaragoza quiere que Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández cohabiten y lideren el proyecto de ascenso del equipo aragonés la próxima temporada. El club es consciente de que el actual director deportivo y el entrenador no comparten una misma forma de ver el fútbol y de que entre ellos no existe una completa sintonía, pero está convencido, y esperanzado, en poder encajar las piezas y solventar los escollos existentes para que ambos compartan protagonismo en la configuración y el diseño del plantel. Tiene sus dudas, eso sí, de poder conseguirlo porque la empresa es compleja al tratarse de dos figuras de marcado carácter y personalidad y cuyo ideario futbolístico, además, no coincide.

Se persigue desde la entidad un Real Zaragoza en el que Cordero y Víctor, cada uno desde su parcela, sean los arquitectos del futuro equipo. El cartagenero, gran conocedor del mercado de futbolistas, y el aragonés, experto en la detección de talento, son, entiende la entidad, tan complementarios como necesarios y de su unión saldría un Zaragoza más fuerte y poderoso.

Considera el Zaragoza que ese tándem sería casi un lujo en la categoría, a pesar de un mercado invernal que castigó duramente la figura de Cordero, cuyo principal error fue, seguramente, la contratación de Julio Velázquez tras la destitución de Escribá. Consumado el fiasco, el director deportivo se vio abocado a recurrir a Víctor como nexo de unión con la grada y ante la ingente presión social existente por la caída en barrena de un equipo a la deriva. “Víctor es la única opción que nos ha puesto Cordero sobre la mesa”, aseguró el director general, Raúl Sanllehí, en la presentación del técnico zaragozano.

Pero en el club se apela al ensalzado trabajo de Cordero en verano para subrayar la capacidad del cartagenero, con un año más de contrato, para confeccionar una plantilla con diáfanas aspiraciones de competir entre los mejores y de aspirar al ascenso. En ese sentido, la figura de Víctor sería esencial para trasladar a Cordero las necesidades y el perfil de los futbolistas a contratar para, posteriormente, abordar su posible adquisición a través de una comisión deportiva también integrada por los consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz.

La aspiración de la propiedad de que Cordero, por el que se apostó muy fuerte el pasado año como uno de los mejores directores deportivos de la categoría, y Víctor trabajen juntos requiere, en todo caso, de muchas conversaciones aún por acometer. La intención y el deseo están ahí, pero, para que se acabe dando, ambos deberán mostrar su postura al respecto (discrepan, por ejemplo, en la cantidad de movimientos necesarios en la plantilla). Si se ven capaces de trabajar codo a codo, construirán conjuntamente el futuro Zaragoza.

