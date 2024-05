Iván Azón: "El Zaragoza de momento no me ha planteado nada para renovar"

Como Francés, Francho o Marc Aguado, todos pilares de la plantilla y canteranos, Iván Azón acaba su contrato, el que renovó en el verano de 2022, el 30 de junio de 2025, por lo que le queda solo un año y es una de las tareas que tiene el club, ya que el propio jugador ratificó que de momento no se le ha planteado nada desde la entidad. "El Real Zaragoza de momento creo que no me ha planteado nada (en la renovación), aunque eso lo llevan mis agentes. Queremos terminar lo mejor posible este fin de semana, tener un poco de tranquilidad y empezar el año que viene a tope", aseguró el delantero, que no quiso entrar en demasía en el futuro, agarrándose a ese curso más que le queda, aunque es obvio que para un jugador de su peso en el Zaragoza y de su juventud y proyección no es un buen escenario que termine el verano sin haber renovado. "Tengo contrato un año más, así que obviamente me veo aquí", dijo, para apostillar sin mucha convicción cuando fue repreguntado por si se planteaba una posibilidad de salida: "En principio seguiré por aquí".

Lo mismo que sucedió hace ahora dos años, Azón, el punta que más goles ha marcado en este curso, con 5, e indiscutible para Víctor en el once en el tramo final, aunque también fue habitual con Velázquez, si bien estuvo mes y medio lesionado en la rodilla antes del parón navideño, y con Escribá, tiene equipos interesados en España y en el extranjero, alguno de ellos en la Championship, la Segunda inglesa (El Ipswich que lo tenía en perspectiva si no subía ha acabado ascendiendo). Con los agentes de Azón el club ha hablado, pero solo para emplazarlos para una reunión futura y para abordar esa renovación, aunque sin entrar en cifras ni años de contrato. La prioridad del delantero es seguir en el Zaragoza, el club de su vida, pero el gol está cotizado y ofertas no le van a faltar.

"Me habría gustado meter más goles, eso está claro, porque a los delanteros se nos mide también por eso. Sin embargo, lo di todo en todos los partidos y no se me puede achacar nada en ese sentido ni por eso"

El punta ha acabado la temporada con solo 5 dianas en su haber, sin superar las 7 de la 21-22, la de su mejor registro hasta ahora (suma 19 goles de zaragocista en 124 partidos oficiales). "Me habría gustado meter más goles, eso está claro, porque a los delanteros se nos mide también por eso. Sin embargo, lo di todo en todos los partidos y no se me puede achacar nada en ese sentido ni por eso", aseveró Azón, que ha acabado la temporada jugando 36 partidos, a la espera del duelo ante el Albacete de este domingo, donde será titular, 35 de ellos de Liga y 29 en el once, con las mencionadas 5 dianas.

"No ha sido lo que queríamos esta temporada pero tampoco hablaría de fracaso. No hemos luchado por el objetivo que queríamos pero toca hacer autocrítica y empezar el año que viene a tope"

"Ha sido una temporada bastante dura. Los años que llevo en el Zaragoza han sido años distintos pero años en los que me ha tocado aprender mucho en lo personal. Empezamos a un nivel fantástico, pero después no fue tan bien. Al final se han dado tres entrenadores y ha sido difícil para el grupo. No era el objetivo que queríamos alcanzar al principio de la temporada, pero nos hemos quedado más tranquilos tras lograr la salvación", admitió el futbolista zaragozano, que no quiso emplear la palabra fracaso para enjuiciar el curso, aunque es obvio que las miras estaban más altas en verano: "No ha sido lo que queríamos, pero tampoco hablaría de fracaso. No hemos luchado por el objetivo que queríamos pero toca hacer autocrítica y empezar el año que viene a tope".

Renueve o no, si al final se queda, Azón espera vivir una quinta temporada distinta a las cuatro que lleva desde que dio el salto en la 20-21, ya que todas han venido marcadas por estar en la pelea por los puestos de abajo: "Cada año es un mundo, pero ojalá tener una temporada mejor en la que estemos más tranquilos y luchemos por lo que queremos", aseguró, antes de analizar el partido ante el Albacete, ya intrascendente a efectos clasificatorios: "Es difícil, creo que tenemos que terminar de la mejor manera posible, el último empujón. No es un día para celebrar pero sí para disfrutar todos y hacerlo lo mejor posible para terminar el año bien. Jugar con este club y esta camiseta siempre es un privilegio".

Visita al Grupo Saphir

Azón y el resto de la plantilla han acudido a la tradicional visita anual al Grupo Saphir, patrocinador principal del club (más de 4 millones lleva en 10 años invertidos en el Zaragoza) y el que desde 2014 figura en el nombre de las camisetas con sus productos, Caravan Frangances, en la mayoría de ellos. El director general, Raúl Sanllehí, ha encabezado una expedición en la que han estado toda la plantilla y el cuerpo técnico de Víctor Fernández, además de los ayudantes, y miembros de la entidad como el director financiero, Mariano Aured, o el director de Marketing, Carlos Arranz, aunque no ha estado Juan Carlos Cordero, director deportivo, que se encontraba de viaje.