Francés, Francho y Azón, renovación o salida

La colección de jugadores que acaban contrato en 2025 en el Real Zaragoza es importante (Jair, Lecoeuche, Rebollo, Enrich, Cristian, Bermejo, Marc Aguado, el ahora lesionado Nieto, Toni Moya, Jaume Grau o Maikel Mesa) y en ella están tres jugadores de la cantera y que han sido piezas vitales en las últimas temporadas, Francés, Francho y Azón, que han superado de forma amplia el centenar de partidos como blanquillos, a los que el club aragonés por el momento no se ha dirigido para plantear una renovación que estará sobre la mesa en este verano con total seguridad, si bien cada caso es diferente. Con el central las condiciones para su continuidad en Segunda no se dan, mientras que con Azón, de buen cartel como goleador que es, y con Francho hay más posibilidades de que se alcance un acuerdo que es obligado cerrar cuanto antes porque no debería el Zaragoza entrar en el último año de contrato de los tres sin esa renovación ya sellada.

Los tres renovaron con la llegada de la nueva propiedad, en 2022, mejorando sus emolumentos para situarlos en la zona media del ranking salarial de la plantilla y prolongando sus contratos por un año más de lo que tenían, aunque la continuidad más complicada fue la de Francés, porque ya por entonces era el futbolista más cotizado de ese tridente. El central, tras dos años soberbios, en la 20-21 y la 21-22 y como fijo en la sub-21, con tanteos en algunos casos más que formales de muchos clubs de Primera (Sevilla, Celta, Villarreal o Real Sociedad), renovó, pero se dejó ya hablado que en caso de no subir en la 22-23 habría flexibilidad para su salida si llegaba una buena oferta en el verano pasado.

Francés vivió la temporada más irregular como zaragocista, siendo el tercer central en varios momentos tras Jair y Lluís López, y en verano no llegó ninguna propuesta en firme que se acercara a lo que el Zaragoza consideraba como factible para luz verde a su salida (en torno a los 4 millones). Sí estuvo en la agenda de Copenhague, Mallorca, Almería o Girona y su salida fue una posibilidad hasta los últimos días del mercado.

Situaciones distintas

Francés se quedó y su temporada está siendo excelsa, ha recuperado su sitio fijo en la sub-21, donde ha sido titular y capitán en todos los partidos de clasificación menos en el último (Bélgica) y va a ir a los Juegos este verano. Su sitio, tras cuatro años en Segunda, no está ya en la categoría de plata (baste de ejemplo la última lista de la Rojita, donde sus tres compañeros en el eje, Mosquera (Valencia), Huijsen (Roma) y Rafa Marín (Alavés) están consolidados en la élite) y va a haber ofertas en firme de Primera por él, sin que el Zaragoza tenga además la postura de fuerza de un contrato largo. Si no renueva, apunta a traspaso de forma clara. Lo contrario será una sorpresa.

Azón también prolongó su vínculo en 2022 hasta 2025 y la temporada pasada vivió entre lesiones y en la actual, tras comenzar bien, cayó en su nivel, volvió a pasar por la enfermería y desde el parón de Navidad ha acusado el mal momento del equipo y su soledad en ataque, aunque volvió a encontrar el camino del marco contrario ante el Tenerife.

El gol se paga

Sin embargo, el gol es lo más buscado del fútbol y Azón tiene cartel. Ya antes de renovar estaba en el radar de equipos extranjeros y sobre todo de la Championship, teniendo en cuenta que su agencia de representación tiene fuertes vínculos en ese país. Ese interés desde Inglaterra se mantiene y con a Azón, tan zaragocista como Francés o Francho, aún no se ha dirigido el club para emplazarle a empezar a hablar de su futuro. Es obvio que en los tres casos lo hará el Zaragoza en breve, pero de momento no lo ha hecho.

Con 126 partidos, por los 118 de Francés y los 116 de Azón, Francho es el que más ha jugado desde la irrupción de los tres en el primer equipo en la 20-21 (Francés debutó, precisamente con Víctor, en el curso anterior) y es un futbolista también básico en el equipo, titular con todos los entrenadores salvo a su llegada con Baraja y con Carcedo, donde su presencia en el once fue más irregular. El centrocampista, ahora lesionado y en rehabilitación de su fascitis plantar, tampoco tiene la llamada del club y, a priori, parece la renovación más factible de las tres, aunque su ampliación en 2022 le situó en un rol salarial que ahora ya vuelve a estar por debajo de su importancia en la plantilla zaragocista.

