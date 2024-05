Víctor: "Tengo contrato de entrenador, con eso lo digo todo"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, seguirá siéndolo la temporada que viene en el Real Zaragoza y no dará el salto a los despachos. Al menos no ahora. Era la primera hoja de la margarita que debía caer para acelerar un proyecto que para él es "muy ambicioso y positivo" y, a partir de la semana que viene, "se va a acelerar todo" en cuanto a salidas, llegadas y decisiones con futbolistas concretos.

La primera piedra de la temporada que viene era Víctor y, si bien no dijo claramente que se queda, sí que lo reconoció y dejó claro con otras palabras: "Tengo contrato, con eso lo digo todo. Habrá matizaciones y cosas que aclarar, pero hay que tener paciencia".

A partir de aquí, a construir un proyecto que a Víctor, pese a la cantidad de movimientos que hay que hacer, le tiene "absolutamente ilusionado". Ahora bien, dejó un mensaje bien claro y cristalino a todos los estamentos del club y la masa social: "Tenemos que estar todos involucrados y necesitamos de la ayuda de todos. Hay que ser muy humildes y muy ambiciosos".

"El diseño de la estrategia es vital", recalcó el técnico, que destacó que "el 75% del éxito deportivo depende de una extraordinaria gestión, acertar en la mayoría de incorporaciones que hagas, tener un buen entrenador y hay circunstancias que no puedes controlar en una temporada como las lesiones".

Y sobre el salto a los despachos, reconoció que tenía esa posibilidad en su contrato y que cuenta "con experiencia en organización y asesoramiento", donde también "puedo aportar", pero que en esencia "soy entrenador y contrato es el de ser entrenador".

Ander y Francés

En cuanto a nombres propios, Víctor le dejó la puerta más que abierta a Ander Herrera para su regreso a La Romareda: "Es un jugador que de momento no es del Real Zaragoza, pero es de un nivel fortísimo y con una pasión zaragocista terrible. Nos podría aportar muchísimo".

Y no tan abierta a la salida de Francés, al que aduló y mimó en sus palabras dos días después de hablar con él en el comienzo del entrenamiento. "Es muy zaragocista, ya sabéis lo que pienso. Es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo, si no el mejor, y le quiero mucho. Es vital, pero en el Zaragoza estará el que quiera estar y esa es la primera piedra del éxito. No le he preguntado de futuro, pero tiene un año de contrato", explicó.