Cordero, atento a la posible cesión del mediocentro defensivo Uche

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, está muy atento a Chrisantus Uche, mediocentro nigeriano de 21 años del Ceuta, que está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada en Primera RFEF. De hecho, el Getafe ya ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para rubricar un acuerdo para las cuatro próximas temporadas que se hará oficial cuando el Ceuta finalice el playoff de ascenso a Segunda que está disputando en estos momentos (se enfrenta al Nástic de Tarragona)

Uche, que llegó al Ceuta el pasado verano procedente del Moralo CP de Tercera Federación, llegó para el filial, pero un solo entrenamiento con el primer equipo ceutí bastó para que el cuerpo técnico y la dirección deportiva tuviesen claro que se iba a convertir en pieza clave en el conjunto de Primera RFEF. Y así fue. La temporada de Uche, internacional sub-23 con su país, está siendo extraordinaria. Poderoso en el juego aéreo (mide 1,90), su gran calidad técnica, buen trato de balón y visión de juego le han convertido en uno de los mejores jugadores de la categoría y en objetivo de numerosos clubs de superior nivel, pero ha sido el Getafe, experto en este mercado, el que se ha hecho con los servicios de un futbolista que ha disputado 34 partidos con el Ceuta (26 como titular).

Cordero, en realidad, viene siguiendo desde hace tiempo a Uche, hasta el punto de que llegó a ocupar un lugar preferente en el listado de objetivos para reforzar la medular el pasado mercado invernal. El nigeriano era ese mediocentro defensivo poderoso fisicamente que perseguían el Zargoza y Julio Velázquez para reforzar la medular, pero, finalmente, no se decidió a acometer su fichaje. Ahora, el director deportivo no le pierde de vista, a expensas de la opinión de Víctor Fernández, con voz, voto y poder de decisión en la composición de la próxima plantilla. El Getafe tiene claro que Uche hará la pretemporada con Bordalás y que será el técnico quien decida si tiene sitio en su plantilla o si una cesión a un equipo de Segunda División que le garantice los minutos necesarios para no frenar su proyección es lo más conveniente. En ese caso, el Zaragoza podría optar a un futbolista de un perfil distinto al de los mediocentros llamados a seguir en la plantilla el próximo curso.