Guti regresa al Elche sin fecha aún para volver a jugar

Va a vivir Raúl Guti un verano sin apenas vacaciones y volcado en la recuperación de la grave lesión de rodilla, en la rótula derecha, que sufrió el pasado 4 de febrero. El jugador tiene que regresar a Elche la semana próxima y va a estar entre esa ciudad y Zaragoza en el trabajo de rehabilitación hasta que empiece la pretemporada con el club ilicitano en julio, sin fecha fija aún de vuelta y con la posibilidad más que real de que no empiece la temporada a mediados de agosto y que su vuelta aún deba esperar algunas semanas más, a septiembre u octubre. Eso sí, ni el jugador ni su entorno se ponen fechas, solo van día a día para tratar de recuperar bien una lesión que es importante.

El Real Zaragoza, que obtuvo la cesión del jugador el pasado 1 de febrero, sobre la bocina del mercado, no le ha transmitido a Guti la intención de buscar una prórroga de la misma y ahora mismo todo invita a pensar que no habrá movimientos en ese sentido, que el club aragonés no va a arriesgarse a que uno de los fichajes de este verano no tenga definida su fecha de vuelta y más que probablemente no pueda empezar la temporada con el equipo. El hecho de que esté tanteando a futbolistas del perfil del canterano, como Dotor (Celta), aún refuerza más esta teoría, por mucho que Víctor sacara la mejor versión del jugador en su anterior etapa en el banquillo, con una espléndida temporada en la 19-20 que llevó a que el Elche pagara 5 millones por él en ese verano tras subir a Primera.

Así que Guti regresa al Elche, con dos años más de contrato, hasta 2026, porque renovó antes de salir cedido al Zaragoza por una temporada más y en el club ilicitano ya no estará Sebastián Beccacece, el entrenador que le abrió la puerta tras apenas contar con él desde su llegada al banquillo. El Elche aún no ha elegido técnico, ni siquiera director deportivo (Chema Aragón es el favorito), por lo que toda la planificación está en el aire y Guti, que también se ha sentido bien estos años en el club hasta la llegada de Beccacece, tendrá la oportunidad de hacerse un hueco en la plantilla cuando esté recuperado, ya que su escenario de lesión tampoco le abre la puerta a una salida este verano, ni al Zaragoza ni a ningún otro sitio.

El centrocampista cumplió su sueño de regresar al equipo zaragocista, cantera en la que llegó a juveniles desde el Stadium Casablanca. En su cesión había una opción obligatoria por ascenso y otra voluntaria sin él, que no se van a ejecutar. En su primer partido, ante el Sporting el 4 de febrero, una entrada de Christian Rivera cuando iba a rematar supuso su grave lesión, de la que fue operado dos días después. Una fractura de rótula con afectación del tendón rotuliano, por la que fue intervenido en el centro hospitalario Ripoll y De Prado, en Murcia donde uno de los doctores que le intervino, Mariano de Prado, ya habló de cuatro o cinco meses al menos para volver. Cuatro meses han pasado ya y Guti todavía no ha empezado a trotar, con una recuperación que se está haciendo con cuidado y respetando al máximo los tiempos para volver en plenitud.