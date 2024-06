Víctor cuenta con Hugo González y Roberto López

Hugo González, extremo derecho del Valencia al que, como avanzó este diario, pretende el Zaragoza, y Roberto López, extremo zurdo y que se mueve en muchas ocasiones de mediapunta por detrás del delantero, perteneciente a la Real Sociedad, son dos de los objetivos prioritarios de Víctor Fernández para reforzar las bandas del ataque del Real Zaragoza la próxima temporada. De hecho, el entrenador aragonés cuenta con ellos como piezas importantes en el nuevo proyecto y el optimismo preside los contactos que ya se han producido con el entorno de ambos futbolistas.

Víctor, acérrimo defensor de los extremos verticales, profundos, con buen pie y fuertes en el uno contra uno, es consciente de que la carencia de efectivos de este perfil en la plantilla ha sido uno de los principales problemas de un equipo en el que la profundidad casi siempre quedaba en exclusiva para los laterales. De hecho, el preparador aragonés tuvo que echar mano de Liso, un juvenil, para aportar ese descaro y desborde desde la banda prácticamente inexistentes en el primer equipo, ya que Valera, el único con este tipo de características, apenas las ha aportado.

La incorporación de Hugo González, de 21 años, y Roberto López, de 24, potenciaría, según el Zaragoza, esa llegada por banda (tanto a línea de fondo como en diagonal) que preside el estilo de juego de Víctor, obligado a adaptarse a otro perfil de futbolistas el curso pasado. El técnico tiene claro que hay que cambiar muchas cosas y la forma de atacar es una de ellas. En esa idea encaja a la perfección Adrián Liso, uno de los pocos efectivos de la plantilla que el entrenador considera indispensable para el futuro.

Pero, en cualquier caso, Víctor tendrá que esperar hasta ver cumplido su deseo. Y es que Rubén Baraja, técnico del Valencia, no está dispuesto a abrir la puerta a Hugo, autor de 10 goles y 2 asistencias en 23 partidos con el filial del Valencia y que ha jugado nueve partidos con el primer equipo, hasta tener bien cubiertas las bandas. Baraja cree en las posibilidades del futbolista, que renovó en enero hasta 2027, pero no anda sobrado de extremos, con Fran Pérez, Canós y Diego López con contrato y la posibilidad de ejercer la opción por Peter Federico. Así, el técnico podría esperar al transcurso del verano para abrir la puerta a Hugo, pero la decisión de su salida está en la práctica tomada.

El caso de Roberto López es distinto. El zaragozano, que ha marcado 7 goles y ha dado 6 asistencias este curso en el Tenerife tras haber anotado 8 dianas y repartido 5 asistencias la pasada campaña en el Mirandés, tiene un año más de contrato con la Real Sociedad, pero todo apunta a que podría rescindir y quedar libre para elegir su destino. Sin embargo, esa solución no llegaría hasta bien entrado el verano, porque la primera intención de la Real Sociedad, que lo ha citado para la pretemporada, es obtener un traspaso y sabe que hay clubs en el extranjero que pueden pagarlo, si bien Roberto quiere seguir en España, donde de momento no tiene posibilidades abiertas en Primera. Si rescinde, lo que llegaría en agosto, el Tenerife está también interesado en contar con él si decide seguir en Segunda, con el Zaragoza como el otro candidato claro.

Roberto López: "Me tira la tierra. Nací en Zaragoza y, al final, estas cosas no dependen de mí. Tendremos que esperar”

En ese sentido, el aragonés, que va a ser padre, ha reconocido en las últimas horas que la idea de volver a casa le seduce. “Me tira la tierra. Nací en Zaragoza y, al final, estas cosas no dependen de mí. Tendremos que esperar”, ha declarado, aunque admite que su gran deseo sigue siendo triunfar en la Real, el club que le ha visto crecer. “He dado un paso al frente, estoy capacitado para lo que tenga que venir. Con continuidad y confianza del club y cuerpo técnico, les he podido dar ese granito de arena. A partir del 1 de julio soy jugador de la Real, veremos si tengo la oportunidad y (si la tengo) la aprovecharé seguro", dijo el futbolista, que también puede actuar en la mediapunta, donde ha jugado varios partidos esta temporada.

En su caso, el Zaragoza, al que se le acumulan las tareas pendientes, también ha acometido ya los primeros contactos destinados a la incorporación del zurdo, que ha jugado 40 partidos en el Tenerife (37 de ellos como titular) y que cuenta con cartel y el interés de numerosos equipos.