El debate sobre la elección entre Pfizer y AstraZeneca está en la calle y las opiniones no coinciden, incluso entre amigos. «La prueba que hicieron a 600 personas para recomendar la segunda dosis de Pfizer» para los ya vacunados con el fármaco de Oxford «no es representativa», aseguran José María y Pilar; quienes están seguros de que quizá, lo que manda en estos momentos es la cantidad de virales existentes y sobre todo, «las farmacéuticas». Más confiadas se muestran María Reis y Patricia Vela, ya que consideran que cada uno debería poder elegir y, por lo menos, ponerse las dos de la misma marca». Pero en el fondo «las vacunas están hechas de lo mismo» y por lo que dicen los expertos «los efectos secundarios no son muchos». Reis tiene claro es que «no nos meten un chip porque ya nos tienen controlados por todos sitios». Teresa Sagasti es también positiva y cree que si tiene «menos riesgo» la segunda dosis con Pfizer, «que se ponga y se deje para los mayores AstraZeneca, que tiene menos efectos secundarios», asegura, antes de incidir en que «lo importante es vacunarse –ella lo hizo con Pfizer–, lo mayo es que trombos hay pocos pero al que le toca...».

Más críticos son Teresa Hernández y Paulino Savirón. A la primera el fármaco de Oxfore le hizo «una reacción tremenda, pero no me puedo negar a la otra dosis». Al segundo le tocó la otra y de lo que se queja es de la «desinformación, porque el que firma el consentimiento no sabe lo que está firmando», asegura; mientras que para ella «somos conejillos de indias».

Quienes tienen claro que no se van a vacunar son Pedro Cuenca y Eduardo. Uno porque no se cree «los datos oficiales» y prefiere «saber antes si ha pasado el virus porque igual se vacuna a gente que no es necesario» y además «la deuda pública está creciendo por esto». Otro porque «creo que lo que nos están metiendo es mucho miedo» y además, «el sistema inmune, cuando eres feliz se defiende mejor». Para el tercer amigo, Iñaki Arnedo, «es algo necesario y hay que confiar en los científicos».

«Las vacunas siempre tienen consecuencias y provocan problemas de salud. La verdad es que me estoy pensando el vacunarme. Yo casi no tomo pastillas porque son buenas para una cosa pero tienen efectos secundarios»

«Cada uno debería poder elegir qué prefiere ponerse, porque está claro que lo mejor es que sean las dos de la misma marca; pero en el fondo todas están hechas igual. Yo confío en lo que nos están diciendo los expertos y las posibilidades de un trombo son pequeñas»

«La gente ya ha visto que lo mejor es vacunarse y si recomiendan la segunda dosis de Pfizer porque tiene menos riesgo y la de AstraZeneca para los mayores, así debería ser. Los trombos son mínimos, pero es verdad que al que le toca, le toca».

«Los políticos no saben por donde les va el aire; yo creo que somos conejillos de indias. A mí me pusieron la primera dosis de ‘cacaZeneca’, perdón AstraZeneca, y tuve mucha reacción; y si me pudiera negar a la segunda dosis con ella, lo haría»

«No me creo los datos oficiales ni hemos visto todos los efectos secundarios que provocan las vacunas. Yo necesito especialistas que me lo digan porque los políticos no saben. Lo que se está logrando con la compra de dosis es que crezca la deuda pública»

«La vacunación es algo necesario, es cierto que hay que investigar más pero también confiar en los científicos y para evitar la transmisión del virus. La vacunación es el primer paso para ir avanzando hacia esa normalidad»