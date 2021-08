No hay dos sin tres. La SD Huesca buscará hacer bueno el dicho e intentará lograr su tercera victoria consecutiva para continuar con su gran arranque liguero, que le ha aupado al liderato de la Segunda División tras las dos primeras jornadas. No será una tarea fácil, ya que para completar el 9 de 9 tendrá que derrotar este viernes a la UD Las Palmas (20.00 h.) en el primer desplazamiento del curso para el conjunto oscense.

Nacho Ambriz ha citado a 19 jugadores para la cita en tierras canarias. La gran novedad en la convocatoria es la inclusión del recién incorporado al grupo Juan Carlos Real, al que a pesar de llevar pocos entrenamientos con el equipo, el preparador mexicano afirmó verlo «en buen estado de forma» a pesar de haber estado todo el verano sin equipo. Por contra, Kelechi Nwakali, un fijo hasta ahora en el once inicial del conjunto azulgrana, se cayó a última hora de la convocatoria por unas molestias en la espalda que le impidieron terminar la sesión de entrenamiento de ayer. Tampoco viaja con el resto del equipo Isidro Pitta, que todavía no está al 100% para debutar, ni Siovas y Borja García, a los que el club está buscando una salida.

Ambriz insinuó que podría existir algún cambio en la alineación del cuadro azulgrana, aunque vistos los buenos resultados del equipo, la SD Huesca mantendrá el mismo bloque que en los dos primeros partidos. El gallego Pedro Mosquera es el que tiene más papeletas para sustituir al nigeriano Nwakali en el once. No se descarta posibles cambios en los laterales. Por el flanco izquierdo Florian Miguel puede debutar como titular, lo que devolvería a Marc Mateu a su posición natural en el extremo. Por el perfil izquierdo, la duda de Ambriz es si darle continuidad al argentino Buffarini o conceder una oportunidad a Andrei Ratiu.

Enfrente, la UD Las Palmas encara el choque ante los oscenses con la necesidad imperiosa de sumar su primera victoria de la temporada para que no se les escape el tren de los de arriba, tras no haber podido pasar del empate en sus dos primeros encuentros ante Valladolid y Girona. El conjunto isleño está entrenado por Pepe Mel y eso significa inevitablemente que es un bloque que intenta dominar los partidos y ser protagonista con el balón. Tras lo visto en los primeros partidos de la SD Huesca, se espera un bonito duelo por la posesión de la pelota, en lo que será, sin duda, una de las claves del partido. Jonathan Viera, su flamante fichaje estrella, no estará disponible para este choque y el exmadridista Jesé será la referencia ofensiva del equipo canario, que contará con la baja de Álex Suarez en la parcela defensiva.

Con la premisa de afrontar los partidos de visitante igual que los de local que intenta inculcar Ambriz en sus pupilos, el cuadro azulgrana llega al primera viaje del año con confianza plena en el trabajo realizado hasta ahora. Y es que, tras el buen inicio liguero, la SD Huesca, con la mira puesta en el ascenso, tiene ante sí el reto de lograr el mejor arranque de su historia en la categoría de plata.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Ferigra, Raúl Navas, Benito; Loiodice; Pejiño, Sergio Ruiz, Maikel Mesa, Peñaranda; y Jesé.

Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Buffarini, Pulido, M. Mateu; Seoane, M. Rico, Mosquera; Ferreiro; Joaquín, y Escriche