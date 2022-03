La SD Huesca se llevó de Málaga una valiosa victoria en un encuentro que tuvo dos partes bien diferenciadas y en el que un error garrafal del portero de los andaluces cambió por completo el rumbo del partido (0-2). Sea como fuere, los altoaragoneses acabaron el encuentro con grandes sensaciones y, a una distancia de siete puntos con la promoción, intentarán ponerle algo de picante al último tramo de la temporada.

Con Gerard Valentín como única novedad en el once saltaron los de Xisco a La Rosaleda. Los primeros minutos el balón estuvo en posesión de los locales, a los que se les notaba más necesitados, pero las ocasiones no llegaron. De hecho, hasta el minuto 20 de encuentro no había pasado nada. Fue Jairo con una arrancada por la banda derecha el que se coló por la línea de fondo para poner un buen centro que remató Roberto con un taconazo al que no pudo imprimir fuerza. Precisamente Jairo, el más activo, tuvo que abandonar el campo por problemas musculares y fue Hicham el que entró en su lugar. Los minutos iban pasando y el Huesca no modificaba ni un ápice el plan trazado. Al Málaga le costaba un mundo generar juego en estático y las pocas veces que pudo correr estuvo impreciso. Cuando la primera mitad agonizaba, los andaluces tuvieron la más clara, de nuevo en las botas de Roberto, con un disparo dentro del área pequeña que Andrés se sacó de encima con acierto. Así terminó un primer acto en el que lo más destacado de los aragoneses fue un cabezazo desviado de Miquel, un tiro a las nubes de Pablo Martínez y un piscinazo de Valentín.

El error

Xisco, al que no le estaba gustando lo que veía, quiso agitar el partido con un doble cambio. Poveda, en otro día gris, y Pablo Martínez cedieron su sitio a Joaquín y Escriche. El balear consiguió su propósito, con la inestimable colaboración de Dani Barrio. En el primer minuto, al guardameta local se le escapó incomprensiblemente el balón de las manos y Escriche, muy atento, lo recogió para asistir a Marc Mateu, que definió a placer.

El gol descolocó a los malagueños y asentó en el campo a los aragoneses, que fueron creciendo en lo que acabó siendo una gran actuación en los segundos cuarenta y cinco minutos. El partido había cambiado y el Huesca pudo entonces ejecutar el plan que más le gusta a Xisco, estar muy juntos y ordenados y salir a la contra con peligro. No se había llegado al cuarto de hora de la reanudación cuando en un contraataque de libro, Seoane habilitó para la carrera de Escriche, que templó la jugada hasta que asistió con maestría al propio Seoane, que tras un gran control anotó el segundo gol con un remate de mucha calidad.

El segundo mazazo fue mortal para el Málaga, que ya no dio señales de vida. Los oscenses, por contra, supieron jugar con la desesperación y la impotencia de los locales. Xisco refrescó al equipo con la entrada de Lago Junior y Mikel Rico mediada la segunda parte. El costamarfileño, con muchos espacios, firmó sus mejores minutos con la camiseta azulgrana y de sus galopadas, y de las de Joaquín y Escriche, salieron varias jugadas que pudieron hacer que terminara con goleada un partido de dos caras, pero que mostró el potencial de los oscenses y que abre un pequeño hilo de esperanza.

Ficha técnica

Málaga: Dani Barrio; Andrés Caro, Lombán, Escassi, Cufré; Jairo (Hicham, m.35), Febas (Ramón Enríquez, m.77), Jozabed, Vadillo (Antoñín m.60); Paulino (Brandon, m.60) y Roberto (Chavarría, m.77).

Huesca: Andrés Fernández; Gerard Valentín, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel; Pablo Martínez (Joaquín Muñoz, m.46), Timor, Pedro Mosquera (Mikel Rico, m. 76), Marc Mateu (Lago Junior, m.72); Seoane (Juan Carlos, m. 80); y Darío Poveda (Escriche, m.46)

Goles: 0-1, M.47: Marc Mateu. 0-2, M.57: Seoane.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Amonestó a Jozabez (m.50), Andrés Caro (m.54) y Cufré (m.73), en los locales, y a Florian Miguel (m.42), Joaquín Muñoz (m.88) y Mikel Rico (m.90), en los visitantes.

Incidencias: Partido de la jornada 33ª de la Liga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda ante 15.537 espectadores