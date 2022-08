El último partido de preparación de la SD Huesca, saldado con victoria ante el FC Andorra (3-1), fue el primero para el japonés Kento Hashimoto, uno de los refuerzos del Cuco Ziganda que se incorporó al equipo la semana pasada. Hashimoto valoró positivamente los 45 minutos de que dispuso con el equipo. «He jugado la segunda parte de un partido importante para el equipo. A mí me han servido estos 45 minutos para seguir mejorando las condiciones físicas», señaló.

No obstante, el japonés es autocrítico y exigente y espera aportar más, mucho más, al equipo. «He jugado como centrocampista con un sistema de 4-4-2. El míster me ha dado instrucciones sobre el posicionamiento en defensa y que intentara llegar en ataque. Defensivamente creo que lo he hecho bien, pero no he podido relacionarme mucho en el juego ofensivo. Así que para próximo partido intentaré mejorar esa faceta ofensiva», añadió.

También quiere mejorar su puesta a punto. «Seguiré intentando mejorar las condiciones físicas personalmente y, a la vez, entender la táctica colectiva y las características de mis compañeros cuanto antes, que es lo que intento», concluyó.

Álvaro, al Getafe

Mientras, tanto el Cuco Ziganda como el director deportivo, Ángel Martín González, siguen pendientes de terminar de perfilar la plantilla. «En algunos puestos estamos justos», reconocía el técnico tras el último amistoso. Aunque el pasado viernes llegaron dos refuerzos de una tacada, Juan Villar y Óscar Sielva, todavía deben llegar más jugadores en este mercado veraniego para que Ziganda tenga bien cubiertos todos los puestos.

Pero también deben producirse salidas. La más próxima parece la del guardameta Álvaro Fernández, que estaría cerca de ser traspasado al Getafe. Aunque Espanyol, Girona y Almería también se habían interesado por sus servicios, finalmente el conjunto madrileño es el que ha logrado llevarse el gato al agua. En principio, el portero no viajará con el equipo mañana a la concentración prevista en Valencia.