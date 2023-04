Doce salidas seguidas lleva la SD Huesca sin ganar desde que lo hizo ante el Oviedo en octubre en el Carlos Tartiere. En el Principado tiene una nueva ocasión para dejar de ser el equipo que menos veces ha logrado el botín fuera de casa, aunque para eso tendrá que doblegar al Andorra este domingo (14.00 horas), que acumula seis jornadas consecutivas sin perder y que no descarta entrar en la promoción de ascenso, aunque tiene un punto menos que los oscenses y se diría que ambos apuntan a un final de curso intrascendente a efectos clasificatorios.

El Huesca, que se llevó la victoria en el cruce de la primera vuelta, viajó este sábado a Andorra con 22 jugadores y no están los lesionados Kento y Joaquín Muñoz, aunque sí lo ha hecho Obeng tras superar unas ligeras molestias que le hicieron trabajar en los últimos días en el gimnasio, pero este sábado lo hizo con normalidad. A diferencia de lo que ocurre en su estadio, donde es uno de los mejores locales, solo ha sido capaz de ganar fuera en una ocasión y fue en la décima jornada de Liga, el 12 de octubre del año pasado, en el Carlos Tartiere de Oviedo (0-1).

Con la salvación prácticamente solventada y aún lejos de la promoción de ascenso, los oscenses acuden al encuentro con mucha moral por el buen momento de juego que demostraron la semana pasada en Burgos, donde lograron una importante victoria en uno de los mejores partidos de la temporada. Además, no se esperan muchos cambios en el once inicial que ponga en juego el entrenador del Huesca.

Con tres centrales

Ziganda podría hacer tal vez un cambio en el sistema de juego y contar con tres centrales, algo que no es nuevo esta campaña, para fortalecer el sistema defensivo, no encajar goles y no regresar de vacío. En ese caso el preparador oscense tendría dos opciones, o bien contar con Rubén Pulido como tercer central o pasar a Florian Miguel del lateral izquierdo al centro y dejar su posición en el carril a Marc Mateu.

En la línea medular se ha afianzado el doble pivote formado por Cristian Salvador y Óscar Sielva, ambos en un buen momento y que ahora tienen continuidad. Mientras, parece difícil que delante continúen juntos los dos delanteros con los que jugó ante el Burgos, Samu Obeng y José Angel Carrillo, aunque lo que es seguro es que Juan Carlos Real tendrá sitio fijo.

El equipo local que dirige Eder Sarabia afrontará el partido con las bajas por lesión de Dani Morer, Martí Vilà y Petxa. Dispuesto a ser una de las sorpresas de la promoción, como dijo su técnico tras empatar con el Alavés (0-0), el Andorra encara el choque tras seis jornadas sin perder y tres partidos consecutivos sin encajar un gol, con claro protagonismo para sus dos centrales titulares, Mika Mármol y Álex Pastor, y de su portero, Nico Ratti.

Por contra, el gol sigue siendo una asignatura pendiente, ya que en los últimos tres encuentros sólo ha marcado uno. En su estadio, el Andorra ha saldado sus últimos tres choques con empates con Las Palmas e Ibiza y con victoria sobre el Málaga, con gol de Bundu.

Alineaciones probables

FC Andorra: Nico Ratti; Adrià Altimira, Mika Mármol, Álex Pastor, Diego Pampín; Marc Aguado, Héctor Hevel, Sergio Molina; Bundu, Germán Valera, Bakis.

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Gerard Valentín, Cristian Salvador, Sielva, Javi Martínez; Juan Carlos, Carrillo u Obeng.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio Nacional de Andorra la Vella.

Hora: 14:00