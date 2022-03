Paco Rabal, Carlos Saura, Luis Eduardo Aute, Fernando Tejero, Luisa Gavasa, Ana Belén o Verónica Forqué rompieron alguna vez la hora en Calanda, localidad bajoaragonesa en la que nació el director Luis Buñuel y que en la mañana del Viernes Santo se rasga a golpe de miles de tambores y bombos que llenan la plaza de España. Este año, la encargada de dar el primer golpe a un gigantesco bombo cuando el reloj marque las 12.00 horas y suene el primer toque de campana será la actriz, modelo, colaboradora y presentadora española Lara Dibildos.

El alcalde del municipio, Alberto Herrero, desveló este jueves uno de los grandes secretos de la Semana Santa del Bajo Aragón, ya que el nombre de la persona que protagoniza la conocida como rompida de la hora es siempre secreto hasta la cuaresma cuando el primer edil desvela su nombre. "Me siento muy satisfecho y orgulloso de que sea Lara con quien comparta ese mágico momento de Romper La Hora", afirmó el regidor, quien reveló que "fue proponerle esta idea y en menos de un minuto ya me había confirmado".

"Estoy convencido que ese momento lo guardará siempre en su memoria porque es un instante que marca nuestras vidas", incidió el primer edil.

Herrero y Dibildos destacarán en una plaza que aglutina a 4.000 habitantes, más familiares, amigos, visitantes y curiosos que apretujados y ataviados con el tradicional hábito morado provocarán un estruendo tan ensordecedor que emociona a todos los presentes. Horas antes, durante la madrugada, las ocho localidades que forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo, Albalate, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén, también rompen la hora. Dura toda la noche.

Lara Dibildos: "Es una forma muy diferente de vivir la Semana Santa y tengo muchas ganas de sentir ese momento"

Dibildos reconoció a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sentirse "muy emocionada" por "el honor de ser la elegida este año". "Calanda está ligada al gran Luis Buñuel, el primer español que ganó un Oscar. Era muy amigo de mi padre, venía a casa y tengo un gran recuerdo", señaló la actriz de teatro que admitió que "va a ser la primera Semana Santa" que va a hacer un hueco en su agenda laboral para disfrutarla. "Es una forma muy diferente de vivir la Semana Santa y tengo muchas ganas de sentir ese momento", recalcó.

"Mis padres me han contado anécdotas maravillosas de Buñuel, no voy a poder evitar emocionarme por este homenaje a dos grandes cineastas", afirmó Dibildos, que no solo echó la vista atrás en la época dorada del cine, sino que también quiso recordar a otras actrices que le han precedido en el romper la hora.

Dibildos está actualmente realizando dos obras de teatro: No más besos en el teatro Lara de Madrid y Hongo en la Gran Vía, también en la capital de España.

Es hija del productor de cine José Luis Dibildos (Goya de Honor en 2000, Espiga de Oro en 1998 y Oso de Oro de 1983) y de la conocida actriz y presentadora de televisión Laura Valenzuela. Ha colaborado en obras de teatro como La tía de Carlos (2001), Pato a la naranja, Vidas privadas (2003), Usted tiene ojos de mujer fatal (2008), El médico a palos (2009), de Molière, Brujas (2010), de Santiago Moncada, con dirección de Manuel Galiana, Testigo de cargo (2012) y Diez negritos (2014), ambas de Agatha Christie.