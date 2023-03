Juana Rivas presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo italiano contra la decisión del Tribunal de Apelación de la ciudad de Cagliari que le ha negado la custodia del menor de sus dos hijos, que deberá permanecer en Cerdeña con su padre, Francesco Arcuri, aunque podrá visitarlo.

En declaraciones a EFE, la directora y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, ha considerado que la sentencia civil italiana se basa, a su juicio, en el "falso el Síndrome de Alienación Parental" (SAP) e incumple "radicalmente" con el Convenio de Estambul. Asimismo, considera que la referida sentencia no ha tenido "para nada" en cuenta distintos informes del fiscal general de Cagliari que, en el marco de otro proceso penal en curso, consideraría probado que el padre de los menores habría incurrido en reiteradas conductas agresivas respecto a sus hijos.

Granados, que ha indicado que Juana Rivas no pretende hacer declaraciones públicas de momento, ha recordado que el fiscal, en una audiencia del pasado noviembre, llegó a afirmar que la progresiva involución conductual manifestada por los menores no permite continuar con la tutela al padre. "Una sentencia como la de Cagliari, en este momento en España, sería materialmente inviable, imposible. No es de recibo que se le dé la custodia exclusiva de un hijo a un padre, siendo instruido un procedimiento penal por maltratar a ese niño", ha explicado.

Sentencia italiana

En la sentencia se estipula que el hijo mayor, de 17 años, estará bajo la custodia de Juana Rivas en España, mientras que el segundo, de 9, deberá permanecer con su padre en la isla de Cerdeña.

No obstante, la madre española "podrá ejercer su derecho a visitar al menor exclusivamente en Cerdeña" o en la pequeña localidad de Carloforte, en la isla de San Pietro, donde reside el padre. Podrá hacerlo durante los fines de semana una vez termine la escuela los viernes, en las vacaciones navideñas y en las escolares en años alternos. Esta Semana Santa, especifica la sentencia, el menor deberá permanecer con el padre.

En verano, Juana Rivas podrá acoger al niño durante 15 días consecutivos antes de la primera mitad del mes de julio y otros 15 días en la primera mitad del mes de agosto, salvo que las partes enfrentadas acuerden otro reparto. El juez ha rechazado una instancia para la protección del menor presentada por Rivas y ha ordenado asimismo a los Servicios Sociales de Carloforte que analicen las condiciones del niño después de que haya pasado un tiempo con su madre.

En la sentencia, se recoge un informe de junio de 2022 que indica que el niño había cambiado su versión de su relación con la madre y que tanto ella como el hermano mayor le habían hecho decir mentiras.