Conducir en dirección contraria, circular a una velocidad no permitida o ir sin casco por la carretera, las noticias sobre infracciones al volante en las carreteras españolas no paran de sorprendernos. Las podríamos ver en una película pero no es el caso. Hay gente muy temeraria al volante y que decide jugarse su vida y la de los demás cada vez que salen a la vía. La noticia de hoy va sobre una infracción que nunca antes se había visto.

Se trata de una doble cazada a un motorista que en apenas tres minutos superó el limite de velocidad en dos ocasiones. Los hechos se remontan al pasado 23 de abril, Día de San Jorge. Los Mossos d'Esquadra denunciaron a través de sus redes sociales la infracción de un motorista que sobrepasaba la velocidad permitida. Los agentes detectaron a un motociclista en dos ocasiones por violar los límites en la autovía C-12. Esta carretera comunica Amposta con Lérida. La sanción tuvo lugar en el kilómetro 100,8 en torno a las 10 y media de la mañana. Denunciem a Maials el conductor d'una motocicleta que circulava per la C-12 a molt alta velocitat. Primer va ser detectat a 208 km/h i al cap de tres minuts va tornar a passar en direcció contrària a 199 km/h. pic.twitter.com/KxmsULgxcS — Mossos (@mossos) 24 de abril de 2023 Lo inusual de la sanción es que se dio en un intervalo de tiempo de apenas tres minutos. El motorista fue detectado la primera vez por un radar a una velocidad que rondaba los 208km/h. En apenas 180 segundos, volvió a ser fotografiado, esta vez en el sentido contrario. En la segunda ocasión, decidió disminuir un poco la velocidad y fue fotografiado a 199km/h. Un periodo de tiempo ridículo en el que se puede haber quedado sin carnet. Sanción económica y de puntos La sanción al camicace de la autovía C-12 le puede costar el carnet de conducir y una sanción económica bastante elevada. La velocidad permitida en dicha vía es de 120km/h por lo que el infractor se enfrenta a una sanción de 1.200 euros (600 por cada una de las acciones que al superar los 191km/h se consideran muy graves). A parte de la sanción económica, hay que añadir los puntos del carnet. El motorista ya se puede despedir de los 12 e ir buscando autoescuela para hacer un curso donde los pueda recuperar. Estos son los casos en que la DGT permite conducir a 150 km/h Además, la primera infracción puede llegar a ser considerada delito contra la seguridad vial debido a que supero los 200km/h, una velocidad que se puede considerar delito. En el mejor de los casos, al motorista le puede caer una multa económica adicional y el cese del permiso de conducir. Pero debe de tener en cuenta que se enfrenta a un delito y que puede ser juzgado.