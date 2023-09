El mundo de la hostelería es realmente complicado y los que trabajan en él han tenido que lidiar con miles de situaciones un tanto desagradables. Los clientes, a veces, no son demasiado considerados con los camareros y dueños de bares y restaurantes, y llegan incluso a faltarles al respeto. Las reseñas disponibles en aplicaciones son un arma de doble filo para los jefes de los negocios. El comentario del comensal puede ser positivo y generar gran aceptación en el restaurante, pero también existe la opción de que se haga una crítica.

Con casi 100.000 seguidores en Twitter, @soycamarero se ha convertido en el altavoz de la hostelería para recibir las quejas diarias de camareros y propietarios. Sus publicaciones en contra de las míseras ofertas de trabajo de algunos restaurantes a la hora de reclutar personal no tardan en hacerse virales debido a un gran aluvión de críticas de otros usuarios.

Esta semana, un tuit de la cuenta ha vuelto a crear revuelo en redes al dar a conocer la conversación graciosa entre el dueño de un local de comida china y uno de sus clientes. "Esta respuesta puede conmigo", encabeza la publicación de @soycamarero antes de compartir una captura de pantalla de la conversación sacada de Google.

La respuesta del dueño

Una usuaria puntuó con cuatro estrellas a un restaurante del Puerto de Santamaría, pero dejó una valoración positiva que contaba con algún que otro matiz que no gustó a la propietaria. "Es mi restaurante favorito, pero a veces el pollo se nota que tiene unos días, me ha pasado un par de veces, ya que pido muchísimo aquí. Lo demás es la mejor", escribió la usuaria.

Al ver el comentario, los propietarios del local tardaron poco tiempo en poner una respuesta que ha alcanzado los 12.000 'me gusta' en menos de 12 horas. "Buenas Mila, glacias por ser este tu lestaulante favolito. Nos encanta tenel clientes como tu", empiezan diciendo antes de rematar: "Clalo que el pollo tiene unos dias, si no tuviela unos dias selia un huevo, no un pollo. Te espelamos".